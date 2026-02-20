Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – kiugrott tiszás buktatta le Magyar Péterék választási tervét

Ezt látnia kell!

Szívszorító: megtörten nyilatkozott a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja

ukrán

150 ezer euró az ülés alatt – lebukott az ukrán nő

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mintegy 150 ezer euró készpénzt találtak egy ukrán nő autójában a Como–Brogeda határátkelőhelyen. A nő a pénzügyi rendőrségnek azt mondta, az összeget egy liguriai lakás megvásárlására szánta, a be nem jelentett készpénz miatt azonban jelentős bírságra számíthat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukránOlaszországbanbűncselekmény

150 ezer euró készpénzzel utazott Olaszországba egy, Olaszországban élő ukrán származású nő, aki elmondása szerint liguriai lakást kívánt vásárolni. A nőt a hatóságok ellenőrizték a Como–Brogeda autópálya-határátkelőhelyen.

Mintegy 150 ezer euró be nem jelentett készpénzt találtak egy ukrán nő autójában az olasz hatóságok (Fotó: AFP)
Mintegy 150 ezer euró be nem jelentett készpénzt találtak egy ukrán nő autójában az olasz hatóságok (Fotó: AFP)

A szokásos ellenőrzés során megkérdezték tőle, hogy van-e nála 10 ezer eurónál nagyobb összegű készpénz, – amelyet be kellene jelentenie – azt válaszolta, hogy 5000 euró van nála – írja az Il Giorno.

A hatóságok azonban további vizsgálatot végeztek, és az anyósülés alatt elhelyezett műanyag zacskókban összesen 154 300 euró be nem jelentett készpénzt találtak.

A nő közlése szerint az összeget liguriai ingatlan vásárlására szánta. Mivel a szállított készpénz meghaladta a 10 ezer eurós bejelentési küszöböt, és túllépte az azonnali fizetés egyik feltételeként meghatározott 40 ezer eurós összeghatárt is, a hatóság a limit feletti részt, összesen 144 300 eurót lefoglalta. A lefoglalt összeget a körülmények tisztázásáig a Gazdasági és Pénzügyminisztérium által megállapítandó közigazgatási bírság fedezeteként helyezték letétbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!