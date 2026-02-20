150 ezer euró az ülés alatt – lebukott az ukrán nő

150 ezer euró készpénzzel utazott Olaszországba egy, Olaszországban élő ukrán származású nő, aki elmondása szerint liguriai lakást kívánt vásárolni. A nőt a hatóságok ellenőrizték a Como–Brogeda autópálya-határátkelőhelyen.

Mintegy 150 ezer euró be nem jelentett készpénzt találtak egy ukrán nő autójában az olasz hatóságok (Fotó: AFP)

A szokásos ellenőrzés során megkérdezték tőle, hogy van-e nála 10 ezer eurónál nagyobb összegű készpénz, – amelyet be kellene jelentenie – azt válaszolta, hogy 5000 euró van nála – írja az Il Giorno.

A hatóságok azonban további vizsgálatot végeztek, és az anyósülés alatt elhelyezett műanyag zacskókban összesen 154 300 euró be nem jelentett készpénzt találtak.

A nő közlése szerint az összeget liguriai ingatlan vásárlására szánta. Mivel a szállított készpénz meghaladta a 10 ezer eurós bejelentési küszöböt, és túllépte az azonnali fizetés egyik feltételeként meghatározott 40 ezer eurós összeghatárt is, a hatóság a limit feletti részt, összesen 144 300 eurót lefoglalta. A lefoglalt összeget a körülmények tisztázásáig a Gazdasági és Pénzügyminisztérium által megállapítandó közigazgatási bírság fedezeteként helyezték letétbe.