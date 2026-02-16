Ukrán választópolgárok milliós nagyságrendben váltak kámforrá

Az Állami Választói Névjegyzék 34 millió embert tart nyilván. Összehasonlításban, a 2019-es választásokon 39 millió választó volt. Ezt Ukrajna Központi Választási Bizottságának első elnökhelyettese, Szerhij Dubovik jelentette ki a különleges időszakban tartandó választások sajátosságaira vonatkozó jogalkotási javaslatok előkészítésével foglalkozó munkacsoport ülésén – számolt be róla az Apostrophe.

Több millió ukrán válsztópolgát tűnt el 2019-óta

Fotó: AFP

Elmondása szerint a 34 millió választóból 1,4 millió ember nem rendelkezik szavazási címmel (tényleges lakóhellyel). Dubovik külön hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs adatcsere az ideiglenesen megszállt területekkel, és a névjegyzékben nincs információ a halálozási adatokról sem.

Például a megszállt területeken 42 ezer, a névjegyzékben szereplő választó életkora 100 év feletti, és több mint ezer választó betöltötte a 115. életévét a papírok szerint.

A Központi Választási Bizottság elnökhelyettese azt is megjegyezte, hogy a belső menekültek számára biztosítani kell az ideiglenes szavazási hely megváltoztatására vonatkozó adatok rögzítését. Az ehhez szükséges döntéseket már egyeztették az Állami Választói Névjegyzékről szóló törvény módosításáról szóló tervezetben. Dubovik kifejtette, hogy már csak egy „információcsere-protokoll” létrehozása maradt hátra a Digitális Átalakulási Minisztériummal közösen, valamint a lakosság tájékoztatása a választási folyamatról.

Ukrajna megkezdte az elnökválasztás tervezését, amelyet egy esetleges Oroszországgal kötendő békemegállapodásról szóló népszavazással egy időben terveznek megtartani.

Volodimir Zelenszkij várhatóan február 24-én mutatja be a tervet. Az előzetes adatok szerint a tisztviselők a májusi országos szavazás lehetőségét mérlegelik. Ukrajna elnöke külön is kommentálta a választások vagy egy országos népszavazás megtartásának lehetőségét, hangsúlyozva a biztonsági tényezők elsődlegességét.

Bár a konkrét időpontokról nemzetközi tárgyalások keretében is szó esik, az ukrán fél ragaszkodik ahhoz, hogy a népakarat kinyilvánítása csak tűzszünet és a polgárok számára biztosított biztonsági garanciák mellett lehetséges.

A teljes körű invázió évfordulóján – február 24-én – esetlegesen bejelentendő választásokról vagy népszavazásról szóló információkat Zelenszkij később cáfolta.