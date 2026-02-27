Ukránzáport vertek vissza az oroszok

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 95 ukrán drón került megsemmisítésre vagy elfogásra a légvédelmi rendszerek által – számolt be írásában a Life.ru.

Ukrán drón áradatot vertek vissza az oroszok

Fotó: AFP

Február 26-án 23:00 órától február 27-én 7:00 óra közötti időszakban az orosz légvédelem egységei drónokat fogtak el a Belgorodi, Brjanszki, Voronyezsi, Kalugai, Kurszki, Orjoli, Szmolenszki, Tveri, Tulai, Krasznodari és Moszkvai régiók felett, köztük öt, Moszkva felé tartó pilóta nélküli légi járművet. A támadást a Fekete- és az Azovi-tenger felett is visszaverték.

Február 26-án éjjel a légvédelmi egységek 17 ukrán, merevszárnyú drónt fogtak el és semmisítettek meg. Hetet a Brjanszki régió felett lőttek le, négyet a Tulai régió felett, kettőt pedig a Kalugai régió felett. Egy további drónt megsemmisítettek a Belgorodi és a Voronyezsi régió felett, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger térségében.

Belgorod már előzetesen is támadások célpontja volt

Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Több orosz városból is robbanásokat jelentettek február 23-án éjszaka. Belgorod több pontján akadozni kezdtek a közszolgáltatások, és számos helyről jelentettek áramkimaradást. Tatárföldön egy kulcsfontosságú olajvezeték-csomópont sérülhetett meg. Vjacseszlav Gladkov, Belgorod kormányzójának közlése szerint a várost nagyszabású támadás érte, amely jelentős károkat okozott az energiaellátásban. Számos körzetben áram nélkül maradt a lakosság, akadozott a vízellátás, és a fűtés is leállt.