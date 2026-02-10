Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: a világ nagyhatalmai Budapestre látogatnak

Bűnügy

Fejbe lőttek egy magyar polgármestert

Ukrajna

Uniós tagság Ukrajnának, kétsebességű EU körvonalazódik

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Unió példátlan terven dolgozik, amely már 2027-ben lehetővé tenné Ukrajna csatlakozását a közösséghez – még azelőtt, hogy Kijev teljes mértékben végrehajtaná az összes szükséges reformot. A Politico által megszerzett információk szerint öt lépésben készíti elő Brüsszel Ukrajna gyorsított uniós felvételét, a második lépés egy ún. részleges státusz kialakítása Ukrajnának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaBrüsszeluniós csatlakozásstátuszterv

Ukrajna esetében a brüsszeli terv gyökeresen eltérne a korábbi bővítési gyakorlattól. Az ötpontos terv lényege, hogy Ukrajna már a csatlakozási folyamat elején „helyet kapna az uniós asztalnál”, miközben a szükséges átalakításokat fokozatosan hajtaná végre, írja a Politico.

Ukrajna
Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke fogadja az Európai Tanács 2025. október 23-i brüsszeli ülésén (Fotó: AFP/Yves Herman)

A Zelenszkij-terv második pontja – egy ún. részleges státusz

Brüsszelben egyre komolyabban napirenden van egy „könnyített” uniós tagsági modell. Ursula von der Leyen a Bizottság elnöke több lehetséges forgatókönyvet is vázolt, köztük az úgynevezett „fordított bővítés” ötletét, amely szerint egy ország előbb csatlakozna, majd fokozatosan kapná meg jogait és kötelezettségeit.

Brüsszelben hangsúlyozzák, hogy nem a követelmények felpuhításáról lenne szó, hanem politikai üzenetről: az EU kiáll mindazon országok mellett – Ukrajna mellett, de Moldovával és Albániával szemben is –, amelyek csatlakozása háború vagy egyes tagállamok ellenállása miatt elakadt.

Több diplomata szerint különösen fontos a jelzés Kijev felé.

Ukrajna nyitott lehet erre

Zelenszkij korábban elutasította a „másodrangú” tagságot, de Kijev nyitott lehet egy olyan átmeneti státuszra, amely jogilag rögzíti Ukrajna uniós pályáját. Hasonlóan gondolkodik Moldova is, amely ugyan támogatja a reformvitát, de ragaszkodik a teljes jogú tagsághoz, míg Albánia miniszterelnöke még azt is elfogadhatónak tartaná, ha ideiglenesen nem lenne saját biztosa.

A tervnek ugyanakkor komoly ellenzői vannak: több tagállam – különösen Németország – attól tart, hogy a kétsebességű tagság aláásná az uniós projektet, és olyan ígéretekhez vezetne, amelyeket Brüsszel nem tud betartani.

Az EU nagyhatalmai közül azonban Párizs, Róma és Varsó támogatása esetén Berlin meggyőzhető lehet.

Összességében Brüsszelben egyre erősebb az elhatározás, hogy Ukrajnát a következő években az Európai Unióhoz csatolják még akkor is, ha ez komoly politikai konfliktusokkal jár a tagállamok között. A Zelenszkij-terv további pontjai részletesen rögzítik, hogyan lehetne kikerülni Magyarország vétóját.



 



 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!