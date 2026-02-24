Hírlevél
ukrajna

Ursula ukrán színekbe öltöztette Brüsszelt

21 perce
Kék és sárga színekben Brüsszel. A háborúpárti európai uniós vezetés az ukrán zászló színeivel borította el a várost.
ukrajnabrüsszelAz orosz-ukrán háború 4 éveorosz-ukrán háború

Ukrajna harca a mi harcunk. Ezt írta a Facebookon tett bejegyzésében az Európai Bizottság. A háborúpárti brüsszeli vezetés úgy fogalmazott: Ma este Ukrajna színei a főhadiszállásunkon az ukrán nép bátorságára és ellenálló képességére emlékeztetőül állnak négy év háború után.

Ukrán színekben Brüsszel (Fotó: AFP)
Ukrán színekben Brüsszel (Fotó: AFP)

Nem csak a szolidaritás szimbólumaként, hanem tiszteletadásként az életüket vesztettek előtt, és felhívás arra, hogy megkettőzzük erőfeszítéseinket az igazságos és tartós béke érdekében

– tette hozzá a botrányt botrányra halmozó Ursula von der Leyen által vezetett bizottság. 

Kiemelik: Európa közös értékrendje, ereje és elkötelezettsége soha nem fog meginogni. 

Ukrán színekben Brüsszel 

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is posztolt a Brüsszelben látottakról. A tárcavezető röviden ennyit tett a képekhez:

Megérkeztünk Brüsszelbe…


 

 

Orosz-ukrán háború
