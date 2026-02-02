Fény derült Weber terveire: megfosztanák Magyarországot a szuverén döntési jogától

Január 30–31-én Zágrábban tartotta kétnapos tanácskozását, az Európai Néppárt vezetése, melynek házigazdája Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök volt – írja az epp.eu. A kétnapos találkozón a politikusok stratégiai megbeszéléseket folytattak, de a képek tanúsága szerint se Magyar Péter, se más tiszás EP-képviselők nem voltak jelen az eseményen.

Az Európai Néppárt elvenné a tagállamok vétójogát

Fotó: AFP

A Politico beszámolója szerint a tanácskozáson ott volt Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság háborúpárti elnöke, Donald Tusk lengyel kormányfő, valamint Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője is. A találkozót követően Weber újságíróknak azt nyilatkozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy a háború folytatása és Ukrajna támogatásának fenntartása prioritás számukra. Elmondása szerint döntés született arról is, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé kell fejleszteni, valamint szélesíteni kell a minősített többséggel meghozható döntések körét, ami a tagállami vétójog szűkítését jelenti.

Weber arról beszélt, hogy el kellene törölni az uniós vétót, mert szerinte elfogadhatatlan, hogy egy-egy tagállam megakadályozhatja a közös döntéseket .

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Bayer Zsolt elmondta, hogy a vétó nem technikai akadály, hanem szuverenitási garancia, ami pont arra való, hogy akár egyetlen ország is meg tudja állítani azt, amivel nem ért egyet. Ha ez megszűnik, a kisebb tagállamok véleménye gyakorlatilag eltűnik. Az EU-ban a javaslatok jelentős részéről – például energia-, klíma-, kutatási és innovációs ügyekben – már most is minősített többséggel döntenek, ezzel szemben a közös kül- és biztonságpolitika, az uniós költségvetési kérdések, valamint a bővítéssel kapcsolatos döntések továbbra is egyhangúságot igényelnek.

A Néppárt elvenné a tagállamok vétójogát, hogy senki se állhasson a brüsszeli tervek útjába.

Az EPP álláspontja szerint nemkívánatos, hogy ekkora erő összpontosuljon egyetlen tagállam kezében, ezért változtatásra van szükség. A katonai együttműködés kapcsán a Lisszaboni Szerződés 42.7. cikke előírja, hogy támadás esetén a tagállamok minden rendelkezésre álló eszközzel segítséget és támogatást nyújtsanak egymásnak. Weber szerint az európai jogi megfogalmazás ebben a kérdésben erőteljesebb kötelezettséget jelent, mint a NATO 5. cikke. Az EPP vezetőjének nyilatkozata azért ad okot aggodalomra, mivel az ukrán elnök a napokban kijelentette: Ukrajna 2026 végére minden csatlakozási tárgyalási fejezet lezárására készen áll majd.