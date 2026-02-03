Végképp kiüresítené a tagállami szuverenitást a Tisza Párt brüsszeli főnöke

Fontos eleme az uniós alapszerződéseknek a tagállami vétójog intézménye, amely azt szolgálja, hogy a legfontosabb, sorskérdést jelentő területeken (mint a külpolitika vagy a költségvetés) a nagy tagállamok ne nyomhassák el a kicsiket, és hogy egyetlen nemzetre se lehessen ráerőltetni olyan döntést, amely ellentétes alapvető érdekeivel.
Brüsszelben azonban a „hatékonyság” jelszava alatt régóta fenik a kést erre a jogra. Olyan nyíltan, ahogyan Manfred Weber, a Tisza Pártot is magában foglaló Európai Néppárt (EPP) vezetője a pártszövetség zágrábi találkozóján megfogalmazta, ritkán mondják ki a brüsszeli politikusok.
Miközben Európa a háborús inflációval és a migrációs válsággal küzd, a kontinens vezető jobbközép pártcsaládja a horvát fővárosban nem a polgárok valódi problémáira kereste a választ, hanem a brüsszeli központosítás felgyorsítására. Manfred Weber EPP-elnök és Friedrich Merz német kancellár nyíltan a tagállami vétójogok felszámolását és a döntéshozatal centralizálását szorgalmazták, különösen a kül- és biztonságpolitika terén.
A javaslatok, amelyek gyakorlatilag egy „Európai Egyesült Államok” irányába mutatnak, a kisebb tagállamok szuverenitását fenyegetik, miközben a német dominanciát erősítenék az Unión belül.
A zágrábi találkozón az EPP „krémje” gyűlt össze, köztük Donald Tusk lengyel és Kiriákosz Micotákisz görög kormányfő. A főszerepet azonban a német politikusok játszották. A hírhedten magyargyűlölő Weber egyenesen odáig ment, hogy egy „hatékonyabb” Unió érdekében három pontban foglalta össze radikális reformterveit.
Magyar Péter brüsszeli főnökének víziója szerint a 2029-es európai választások után össze kellene vonni az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségét – jelenleg Ursula von der Leyen és António Costa tölti be ezeket a pozíciókat –, hogy Európa „egy hangon” beszélhessen.
Ez a lépés azonban a hatalom példátlan koncentrációját jelentené egyetlen kézben, tovább gyengítve a tagállamok ellenőrző szerepét.
A második pont talán még aggasztóbb: Weber egy közös európai hadsereg felállítását sürgeti, amelyet nem csupán elméleti síkon képzel el. A Der Spiegelnek adott nyilatkozatában kifejtette, hogy egy békemegállapodást követően közös európai békefenntartó erőket kellene állomásoztatni Ukrajnában, amelyek a jövőbeni európai hadsereg magját képeznék. Ez a javaslat új dimenzióba emelné az Unió katonai szerepvállalását, kérdéseket vetve fel a semleges tagállamok státuszával és a nemzeti honvédelem jövőjével kapcsolatban.
A legveszélyesebb javaslat azonban a külpolitikai egyhangúság – azaz a vétójog – eltörlésére vonatkozik. Weber egy úgynevezett „szuverenitási szerződés” révén lehetővé tenné, hogy a tagállamok egy szűkebb csoportja szorosabban együttműködjön külpolitikai kérdésekben, kikerülve a vétót. Ezt a gondolatot Friedrich Merz német kancellár is támogatta, aki szerint „nem lehet, hogy mindig az utolsó diktálja a tempót”.
Merz a Bundestagban tartott beszédében már korábban is arról értekezett, hogy Európának meg kell tanulnia a „hatalmi politika nyelvét”, ám úgy tűnik,
ez a nyelv a kisebb nemzetek elhallgattatását jelenti.
A német kancellár szerint a minősített többségi döntéshozatalnak – amely a belső piaci kérdésekben már elterjedt – a külpolitikában is normává kell válnia.
Bár Merz szkepticizmusának adott hangot a szerződésmódosítások gyors megvalósíthatóságát illetően a 27 tagú Unióban, a szándék egyértelmű: a nemzeti vétó, amely az Unió alapítása óta a kisebb államok védőbástyája volt a nagyhatalmi túlkapásokkal szemben, immár nem biztosíték, hanem „akadály” a szemükben. A zágrábi javaslatok mögötti logika szerint a „gyorsaság és hatékonyság” oltárán fel kell áldozni a konszenzuskeresést. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy a nagy népességű és gazdaságilag erős országok – mindenekelőtt Németország – akarata érvényesülne, míg
a kisebb nemzetek érdekei háttérbe szorulnának.
Hogy milyen típusú hatalomgyakorlást látna szívesen az Európai Unióban Manfred Weber, arra jó példa az EPP működése. Az (szintén az EPP soraiból érkezett) Ursula von der Leyen bizottsági elnök elleni legutóbbi, negyedik bizalmatlansági indítványról szóló szavazás előtt a Weber-féle vezetés olyan belső szabályzatot fogadtatott el, amely példátlanul szigorú retorziókat helyez kilátásba azon EPP-s képviselők számára, akik az ehhez hasonló kulcsfontosságú ügyekben nem a pártszövetség irányvonalában szavaznak, vagy akár csak nem vesznek részt a szavazáson. Azóta az is bebizonyosodott, hogy Weber nem a levegőbe beszél: Milan Zver szlovén európai parlamenti képviselő esetében példát statuált, amiért a voksolás során a lelkiismeretére hallgatott.