Végképp kiüresítené a tagállami szuverenitást a Tisza Párt brüsszeli főnöke

Fontos eleme az uniós alapszerződéseknek a tagállami vétójog intézménye, amely azt szolgálja, hogy a legfontosabb, sorskérdést jelentő területeken (mint a külpolitika vagy a költségvetés) a nagy tagállamok ne nyomhassák el a kicsiket, és hogy egyetlen nemzetre se lehessen ráerőltetni olyan döntést, amely ellentétes alapvető érdekeivel.

Friedrich Merz német kancellár is támogatja Weber tervét a vétójog elvételére (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Brüsszelben azonban a „hatékonyság” jelszava alatt régóta fenik a kést erre a jogra. Olyan nyíltan, ahogyan Manfred Weber, a Tisza Pártot is magában foglaló Európai Néppárt (EPP) vezetője a pártszövetség zágrábi találkozóján megfogalmazta, ritkán mondják ki a brüsszeli politikusok.

Miközben Európa a háborús inflációval és a migrációs válsággal küzd, a kontinens vezető jobbközép pártcsaládja a horvát fővárosban nem a polgárok valódi problémáira kereste a választ, hanem a brüsszeli központosítás felgyorsítására. Manfred Weber EPP-elnök és Friedrich Merz német kancellár nyíltan a tagállami vétójogok felszámolását és a döntéshozatal centralizálását szorgalmazták, különösen a kül- és biztonságpolitika terén.

A javaslatok, amelyek gyakorlatilag egy „Európai Egyesült Államok” irányába mutatnak, a kisebb tagállamok szuverenitását fenyegetik, miközben a német dominanciát erősítenék az Unión belül.

A zágrábi találkozón az EPP „krémje” gyűlt össze, köztük Donald Tusk lengyel és Kiriákosz Micotákisz görög kormányfő. A főszerepet azonban a német politikusok játszották. A hírhedten magyargyűlölő Weber egyenesen odáig ment, hogy egy „hatékonyabb” Unió érdekében három pontban foglalta össze radikális reformterveit.

Magyar Péter brüsszeli főnökének víziója szerint a 2029-es európai választások után össze kellene vonni az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségét – jelenleg Ursula von der Leyen és António Costa tölti be ezeket a pozíciókat –, hogy Európa „egy hangon” beszélhessen.

Ez a lépés azonban a hatalom példátlan koncentrációját jelentené egyetlen kézben, tovább gyengítve a tagállamok ellenőrző szerepét.

A második pont talán még aggasztóbb: Weber egy közös európai hadsereg felállítását sürgeti, amelyet nem csupán elméleti síkon képzel el. A Der Spiegelnek adott nyilatkozatában kifejtette, hogy egy békemegállapodást követően közös európai békefenntartó erőket kellene állomásoztatni Ukrajnában, amelyek a jövőbeni európai hadsereg magját képeznék. Ez a javaslat új dimenzióba emelné az Unió katonai szerepvállalását, kérdéseket vetve fel a semleges tagállamok státuszával és a nemzeti honvédelem jövőjével kapcsolatban.