Drasztikusan visszaeshet az ukrán egyetemisták száma

Visszaesés az ukrán egyetemeken. Kuzmicseva szerint 2029-től csak a kísérleti akadémiai líceumok végzősei jelentkezhetnek majd egyetemre. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 15 ezer diák számára nyílik meg a felsőoktatás kapuja. Összehasonlításképpen: 2025-ben mintegy 200 ezer fiatal felvételizett ukrán felsőoktatási intézményekbe, írja a Strana.ua.

Nagyezsda Kuzmicseva, ukrán oktatásügyi miniszterhelyettes (Forrás: Képernyőkép)

A miniszterhelyettes szerint

Ez azt fogja jelenteni, hogy nem a diákok versenyeznek az egyetemekért, hanem maguk az egyetemek versenyeznek ezekért a végzősökért

– fogalmazott.

Visszaesés: hogyan változik az egyetemi képzés?

Az elképzelések szerint a kísérleti akadémiai líceumok tanulói hároméves, elmélyített felkészítésben részesülnek a továbbtanulás előtt. Ezt követően további három év alatt szerezhetnek majd alapképzéses (BA) diplomát az egyetemeken.

A mozgósítás elkerülése ellen is fellépnek

A változtatások nemcsak oktatáspolitikai, hanem biztonságpolitikai hátterűek is. Januárban az ukrán hatóságok bejelentették, hogy szigorítják az egyetemi felvételi szabályokat, hogy minél kevesebb hallgató kerülhesse el a katonai mozgósítást tanulmányokra hivatkozva.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az ukrán kormány olyan javaslaton dolgozik, amely megvonná a katonai szolgálat alóli halasztást azoktól a hadkötelesektől, akik 25 éves koruk után iratkoznak be felsőoktatási intézménybe.

A szakértők szerint a változások alapjaiban alakíthatják át az ukrán felsőoktatást: jóval kevesebb hallgató kerülhet be az egyetemekre, az intézmények közötti verseny élesedhet, és a felsőoktatás erősebben összekapcsolódhat az állam biztonsági prioritásaival.

A reformok végleges formája még alakul, de annyi már most látható, hogy 2029 után Ukrajna felsőoktatása egészen más képet mutathat, mint ma.



