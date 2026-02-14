A Müncheni Biztonsági Konferencián szólalt fel Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke beszédében ismét hitet tett Ukrajna mellett.

Von der Leyen ismét megerősítette, Ukrajna minden pénzt megér

Fotó: AFP

Von der Leyen beszédében megerősítette:

A tagállami vétót ki kell iktatni.

Mint fogalmazott:

Gyorsabban kell döntést hoznunk, és ez azt is jelentheti, hogy a többségi döntéshozatal eredményeihez kell ragaszkodnunk az egyhangúság helyett. És ehhez nem kell megváltoztatnunk az alapszerződéseket, hanem a most is hatályban lévőt kell használnunk, és kreatívnak kell lennünk.

Az EB elnöke arról is beszélt, hogy Ukrajnának bármennyi támogatásra van szüksége, azt biztosítani kell számára.

Eltántoríthatatlanok maradtunk Ukrajna támogatásában. Ebben beletartozik a legutóbbi 90 milliárdos hitel, amit Ukrajnának csak akkor kell visszafizetnie, ha Oroszország jóvátételt fizet

– fogalmazott Von der Leyen.