Weber európai zászló alatt vonuló katonákat akar Ukrajnában

Az Európai Néppárt elnöke már nem is rejti véka alá, hogy egy nagy, közös hadsereg felállításán dolgozik. Manfred Weber már többször is fantáziált arról nyilvánosan, hogy egy európai hadsereg katonái vonulnak együtt az ukránokkal.

Weber már sokadszorra beszél egy közös európai hadsereg felállításáról

Fotó: KATHARINA KAUSCHE / DPA

Azt szeretném, ha az állam- és kormányfők most európai csapatokat állítanának fel, amelyek együtt, az európai zászló alatt harcolnának, és a szolgálatra jelentkező férfiak és nők önként aláírnák a szerződést, mert elkötelezik magukat emellett. De ezt mi, európaiak, közösen vállalnánk. Ez egészen más hangnemet jelent, mintha német katonákat küldenének orosz ügyekben



– fogalmazott Weber a ZDF műsorában nemrég.

A német politikus szerint egyértelmű, hogy az Európai Uniónak ki kell vennie a részét a békefenntartói munkából, amennyiben sikerül lezárni a háborút.

Weber egyébként nem először beszél nyíltan egy európai hadsereg felállításáról.

Érdemes megnézni hány különböző módon is tett hitet a politikus a közös hadsereg és a katonák küldése mellett.

Weber egy korábbi, saját közösségi oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy az Európai Uniónak növelnie kell a védelmi képességeit, valamint amellett is hitet tett, hogy a fegyverkezés folytatása mellett Európa tíz éven belül elérheti az amerikai hadsereg szintjét. Ez azonban nem elég, Weber szerint ehhez már egy európai hadsereg dukál.

„Itt az idő, hogy visszatérjünk Adenauer, De Gaspari és Schuman ötletére, az európai közös hadseregre és megtegyük az ehhez szükséges lépéseket” – fogalmazott az Európai Néppárt elnöke.

A politikus egyébként a müncheni biztonsági konferencián is hasonló nyilatkozatot tett. A bajor közszolgálati televízió számára nyilatkozva az Európai Néppárt elnöke arról beszélt, hogy a washingtoni kiszámíthatatlanság közepette Európának saját kezébe kell vennie biztonságának alakítását, valamint ismét hitet tett amellett, hogy Ukrajna biztonsága Európa biztonságát is jelenti.

Weber világossá tette: válsághelyzetben katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalni. Úgy fogalmazott, nem lehet komoly garanciákat ígérni, majd a feladatot az amerikaiakra hárítani – ez nem működik. Weber szerint a cél egyértelműen egy közös parancsnokság, egy közös hadsereg felállítása, amely közös zászló alatt vonulna.