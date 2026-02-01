Áttörés a láthatáron?

Hírlevél
Nagyon nagy bajban vannak az osztrákok

Soha nem volt ekkora a baj: előreállították a végítélet óráját

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
A közel négy éve húzódó, Európa biztonságát és gazdaságát alapjaiban megrengető orosz–ukrán háború lezárása felé tett jelentős diplomáciai lépésként értékelhető az a magas szintű találkozó, amelyre a hétvégén került sor Floridában. Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Kirill Dmitrijev orosz különmegbízott egyeztetései új reményt adhatnak a béke szempontjából.
steve witkofforosz-ukrán háborúkirill dmitrijev

Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében „produktívnak és konstruktívnak” nevezte a Kirill Dmitrijev orosz különmegbízottal folytatott megbeszélést.

Witkoff produktívnak nevezte a Dmitrijevvel folytatott megbeszélést
Witkoff produktívnak nevezte a Dmitrijevvel folytatott megbeszélést (Fotó: AFP)

A találkozó súlyát jelzi, hogy azon nem csupán a két különmegbízott vett részt: jelen volt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter, Josh Gruenbaum fehér házi tanácsadó, valamint Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje is – hívja fel a figyelmet az Al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió.

A megbeszélések biztatóak voltak, és azt mutatják, hogy Oroszország is kész a békés rendezés irányába mozdulni Ukrajnában – hangsúlyozta Witkoff.

A floridai egyeztetés csupán az előjátéka volt az ukrán és orosz tárgyalófelek közvetlen részvételével, amerikai közvetítéssel vasárnap Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában sorra kerülő tárgyalásnak, amelynek célja az amerikaiak által támogatott béketerv részleteinek kidolgozása az orosz–ukrán háború lezárása érdekében.

Mint arról beszámoltunk, a múlt héten tartott első forduló volt az első alkalom a háború korai szakasza óta, amikor Moszkva és Kijev képviselői nyilvánosan, közvetlen tárgyalásokba bocsátkoztak egymással.

Trump az Ovális Irodában a héten újságíróknak azt mondta, hogy szerinte „közeledünk” a háború befejezését célzó megállapodáshoz.

Trump csütörtökön bejelentette, hogy orosz kollégája, Vlagyimir Putyin elfogadta kérését, hogy a rendkívüli hideg időjárás miatt egy hétig ne támadják Ukrajna energiainfrastruktúráját, amit „nagyon kedves” gesztusnak tartott az orosz elnöktől.

A Kreml pénteken megerősítette, hogy Putyin megkapta a kérést, Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő pedig a Sky Newsnak elmondta, hogy az orosz államfő „természetesen” beleegyezett a javaslatba.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en írta, hogy az energiainfrastruktúra elleni támadásokra vonatkozó tűzszünetről a múlt heti tárgyalások során tárgyaltak, és hogy elvárja a megállapodások végrehajtását.

A feszültségcsökkentő lépések hozzájárulnak a háború befejezéséhez vezető valódi előrelépéshez

– tette hozzá.

Bár a diplomáciai gépezet gőzerővel dolgozik, a végső megállapodásig még rögös út vezet. Az amerikaiak által támogatott béketerv számos pontja, így a területi kérdések és a nemzetközi békefenntartók ukrajnai jelenléte körül továbbra is vita zajlik. 

Orosz-ukrán háború
