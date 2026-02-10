Hírlevél
XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa segítséget küldött az ukrán rászorulók számára

Az egyházfő humanitárius segítséget küldött Ukrajnába a téli időszak és az orosz támadások okozta nehézségek enyhítésére. A XIV. Leó pápa jóvoltából küldött szállítmány áramfejlesztőket és nagy mennyiségű orvosi ellátmányt tartalmazott, amelyek már megérkeztek a rászorulókhoz.
XIV. Leó pápa 80 elektromos áramfejlesztőt és több ezer darab orvosi felszerelést küldött Ukrajnába, hogy segítsen a civileknek megbirkózni a rendkívüli téli hideggel és az állandó támadásokkal – írja cikkében a The Kyiv Independent.

Fotó: AFP

A segélyszállítmányt püspökök felhívásaira reagálva állították össze, akik arra figyelmeztettek, hogy Oroszország energetikai infrastruktúra elleni támadásai, valamint az országszerte tapasztalható fagypont alatti hőmérsékletek egyre súlyosabb nehézségeket okoznak.

Három teherautó, amelyek a generátorokat és az orvosi ellátmányt szállították, a római Szent Zsófia-bazilikából indult útnak, és már meg is érkezett Fastivba és Kijevbe, amelyek a közelmúltbeli csapások által súlyosan érintett területek.  A generátorok mellett több ezer darab orvosi felszerelést is leszállítottak, köztük antibiotikumokat, gyulladáscsökkentőket, étrend-kiegészítőket és melatonint.

A vatikáni tisztviselők szerint a melatonin iránt különösen nagy a kereslet, mivel az ukrán lakosság a folyamatos támadások miatt fokozott stresszel és alvásmegvonással küzd.

A Vatikán közlése szerint már folyamatban vannak az előkészületek egy újabb gyógyszer- és élelmiszerszállítmány útnak indítására is, amelynek elosztását Ukrajna-szerte az egyházközségi hálózatokon keresztül koordinálják.

Miután tavaly elfoglalta a pápai tisztséget, XIV. Leó pápa „igazságos és tartós béke” megteremtésére szólított fel Ukrajnában, és felajánlotta, hogy a Vatikán adhatna otthont a Kijev és Moszkva közötti béketárgyalásoknak. Volodimir Zelenszkij támogatását fejezte ki egy ilyen kezdeményezés iránt, míg az orosz tisztviselők eddig elutasították a javaslatot.

Az ukrán energia infrastruktúra már nem sokáig bírja

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az orosz erők február 8–9. éjjel rakéta- és dróntámadásokat hajtottak végre több ukrajnai város ellen. Odesszában lakóépületekben és egy gázvezetékben keletkezett kár, a támadásnak legalább egy halálos áldozata volt. Kijevben robbanásokat hallottak egy ballisztikus rakétatámadás során.

 

