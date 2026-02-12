Zaporizzsjai áttörés: az ukrán hadsereg visszafoglalt egy falut - videó

A közlés az Ukrán Fegyveres Erők 33. különálló rohamezredétől érkezett, amely videókat is bemutatott a zaporizzsjai akcióról. A felvételek azt mutatják, ahogy a katonák átvizsgálják a területet, miután kiszorították az orosz egységeket – írja a ZN.

Zaporizzsjai áttörés: az ukrán hadsereg visszafoglalt egy falut Fotó: AFP

Az ezred tájékoztatása szerint a település Huljajpole irányában található, és az ott végrehajtott művelet eredményeként az ukrán erők átvették a teljes irányítást.

A katonák ezen a frontszakaszon szabotázsellenes, felderítő és csapásmérő feladatokat hajtanak végre.

A 33. rohamezred által közzétett videón az is látható, hogy az ukrán egységek házról házra haladva biztosítják a környéket, miközben az orosz egységeket kiszorítják.

A beszámoló szerint a művelet végére a falu teljesen az ukrán hadsereg ellenőrzése alá került.

Nem ez az első hasonló akció a térségben az utóbbi időben. Korábban a ZN arról számolt be, hogy a zaporizzsjai régióban fekvő Ternuvate településről is kiszorították az ott maradt orosz felderítőket. A harctéri helyzet ugyanakkor továbbra is rendkívül feszült. A The New York Times arról írt, hogy Moszkva a következő hetekben vagy hónapokban megpróbálhatja befejezni három stratégiai jelentőségű város elfoglalását.

A lap szerint a donyecki régióban fekvő Mirnográd és Pokrovszk, valamint a zaporizzsjai Huljajpole lehet a célpont.

Miközben az ukrán fél újabb sikerekről ad hírt, a nemzetközi sajtó arra figyelmeztet, hogy a front több pontján komoly orosz nyomás várható.

Zaporizzsja: ezrek fagyhatnak halálra

Korábban beszámoltunk arról is, hogy február 10-én késő este orosz dróntámadás érte az ukrajnai Zaporizzsját, amelynek következtében több mint 11 ezer háztartás maradt áram nélkül a városban. A támadás az orosz haderő folytatódó drón- és rakétakampányának része, amely Ukrajna energetikai infrastruktúráját veszi célba.