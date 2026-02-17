Volodimir Zelenszkij február 16-án kijelentette, hogy Oroszország új, nagyszabású támadásokra készül Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, miközben Kijev tárgyalóküldöttsége Genfbe érkezett az Egyesült Államokkal és Oroszországgal folytatott béketárgyalások újabb fordulójára – írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij az oroszok lépésétől retteg

Fotó: AFP

A hírszerzési jelentések szerint az oroszok új, tömeges csapásokra készülnek az energetikai létesítmények ellen, és a légvédelmet megfelelően kell beállítani

– mondta Zelenszkij esti beszédében.

Arra kérte a partnereket, hogy biztosítsák a légvédelmi támogatás időben történő szállítását, mondván, a késedelmek növelhetik a csapások okozta károkat. „A légvédelmi rakéták szállításának bármilyen késedelme, bármilyen nem időben történő átadás a csapások okozta károk növekedését segíti elő” – mondta, hozzátéve, hogy a legutóbbi müncheni biztonsági konferencián megvitatott kötelezettségvállalásokat gyorsan végre kell hajtani.

Zelenszkij elmondta, hogy delegációja megérkezett Genfbe, és a tárgyalásokra készül, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a folyamatos orosz támadások megnehezíthetik az előrelépést.

„Oroszország nem tud ellenállni a tél utolsó hideg napjai csábításának, és fájdalmas csapásokat akar mérni az ukránokra” – mondta. „Minél több ilyen gonoszság érkezik Oroszországtól, annál nehezebb lesz bárkinek bármilyen megállapodást elérnie velük.”

Hozzátette, hogy Ukrajna elfogadta az általa reálisnak nevezett amerikai javaslatokat, köztük egy feltétel nélküli, hosszú távú tűzszünetet, ugyanakkor Oroszország elutasította az elképzelést, és továbbra is támadásokat hajt végre a fronton, valamint városok és energetikai létesítmények ellen.

Azt várjuk partnereinktől, hogy úgy cselekedjenek, hogy az agresszor békére kényszerítése valóban működjön

– mondta.

Ukrajna energia infrastruktúrája továbbra is veszélyben

Ahogy arról korábbi cikkeinkben is beszámoltunk,Kijevben több ezer lakásban maradtak áram és fűtés nélkül. Idővel sikerült a károk egy részét helyreállítani, azonban Ukrajna továbbra is nehéz helyzetben van, hiszen Oroszország továbbra sem hagyott fel az energetikai infrastruktúra támadásával.