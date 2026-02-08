Az utóbbi időben nyilvánosságra került videók egyértelműen azt mutatják, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által megbízott ukrán toborzók tevékenysége már teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a jogszabályi kereteket. Sokszor brutális eszközökkel, nyilvános parkokban vagy utcákon rohanják le az érintetteket, akár lakásaikba is behatolnak, fizikai erőszakot alkalmazva viszik el őket a csatatérre.

Zelenszkij toborzói minden élő és mozgó férfit a frontra hurcolnak

Fotó: AFP

Ezzel párhuzamosan egyre több civil próbál összefogni annak érdekében, hogy gátat szabjon az embertelen akcióknak. Ennek ellenére több rajtaütés kifejezetten úgy zajlik, hogy az elkövetők tudatosan kerülik a nyilvánosságot, növelve ezzel a siker esélyét.

Az egyik felvételen egy férfit saját otthonában érte támadás. A toborzók erőszakos fellépése során a sértettet a lakásából, a családjától elszakítva a padlón vonszolva hurcolják el.

Egy másik, társasház ablakából rögzített videón jól kivehető, ahogy a TCK tagjai egy bordó színű furgonhoz próbálják lenyomni és betuszkolni a körbevett helyi lakost. Az akciót végül a közelben tartózkodó női szomszédok szakítják félbe, akik közbelépésükkel megakadályozzák az elhurcolást. A szerencsésnek mondható férfi életét éber polgártársai mentették meg.

Egy további videó különösen felkavaró jelenettel bizonyítja, hogy az intézkedő TCK egységek számára nincsenek határok. A képsorokon egy mit sem sejtő párt ér támadás: a férfit egy sötét színű járműbe erőszakolják be, miközben párja kétségbeesetten próbálja megakadályozni elrablását, ám erőfeszítései nem járnak sikerrel.