Béke az nincs, de Zelenszkij benyújtotta a 800 milliárdos számlát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – aki előző nap Donald Trump amerikai elnökkel is egyeztetett – „sok kérdés megoldására alkalmas” formátumnak nevezte a háromoldalú tárgyalást, hangsúlyozva, hogy a legfontosabb döntéseket végső soron a vezetők hozzák meg. Az ukrán főtárgyaló, Rusztem Umerov szerint a felek gazdasági és biztonsági kérdéseken dolgoznak, hogy a következő egyeztetés érdemi előrelépést hozzon.

Ukrajna újjáépítése: Zelenszkij a következő tíz évben mintegy 800 milliárd dollárnyi állami és magánforrás bevonását reméli (Fotó: AFP)

A háború ezen a héten lépett az ötödik évébe, és továbbra sem látszik a lezárás közeli lehetősége. Az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketörekvések ellenére Moszkva és Kijev álláspontja továbbra is távol áll egymástól, különösen a területi kérdésekben. Oroszország követeli, hogy Ukrajna adja át az általa még ellenőrzött, iparosított Donyeck megye utolsó 20 százalékát, míg Kijev kijelentette: nem mond le olyan területekről, amelyek védelmében ezrek haltak meg

– írja a Reuters.

A genfi egyeztetésekkel párhuzamosan Oroszország újabb nagyszabású légitámadást indított: 420 drónt és 39 rakétát lőttek ki energetikai és más létfontosságú infrastruktúrára. Több tucat ember megsérült, és nyolc régióban keletkeztek károk. Az elmúlt hónapokban az orosz csapások elsősorban Ukrajna energiarendszerét sújtották, erőművek és alállomások megsemmisítésével, ami tartós áramkimaradásokat okozott. Moszkva tagadja, hogy civileket célozna, ugyanakkor a 2022 februárjában indított invázió óta támadásai ezrek halálát okozták. Ukrajna szintén csapásokat mért orosz energetikai létesítményekre.

Az újjáépítés a béketárgyalások egyik központi eleme lett. Kijev a következő tíz évben mintegy 800 milliárd dollárnyi állami és magánforrás bevonását reméli. A Világbank legfrissebb, 2022. február 24. és 2025. december 31. közötti adatokat összegző becslése szerint az ukrán gazdaság helyreállítása 588 milliárd dollárba kerülhet.

A rendezés legnehezebb kérdései közé tartozik a területi vita mellett a zaporizzsjai atomerőmű sorsa is, amelyet az orosz erők a háború első heteiben foglaltak el. Zelenszkij partnereitől a Moszkvára gyakorolt nyomás fokozását kérte. A Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok lassította az orosz Lukoil nemzetközi eszközeinek értékesítését, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Oroszországra a béketárgyalások során.