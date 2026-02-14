Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – ez durva!

Marco Rubio amerikai külügyminiszter nyitotta meg a Müncheni Biztonsági Konferencia második napját, ismertetve az Egyesült Államok válaszát a német Friedrich Merz és a francia Emmanuel Macron pénteki, a transzatlanti kapcsolatok nehéz helyzetéről szóló beszédeire.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere beszédet mond a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Kay Nietfeld)

Rubio müncheni beszédében történelmi távlatba helyezte az Egyesült Államok és Európa szövetségét, hangsúlyozva, hogy Washington nem kíván „udvarias és rendezett gondnoka lenni a Nyugat menedzselt hanyatlásának”. Felidézte a konferencia 1963-as indulását, amikor a kontinens még megosztott volt, a kommunizmus és a szabadság határvonala Németországon húzódott, és a nyugati civilizáció jövője korántsem volt biztos, írta a The Guardian.

Rubio szerint a hidegháborús győzelem nem magától értetődő, hanem közös céltudat és értékalapú összefogás eredménye volt.

Az amerikai külügyminiszter kritikusan elemezte a Nyugat posztháborús döntéseit, mint a dogmatikus szabadkereskedelmi politikát, amely a deindusztrializációhoz és milliók munkahelyének kiszervezéséhez vezetett, a szuverenitás túlzott átadását nemzetközi intézményeknek, valamint a jóléti rendszerek fejlesztését a védelem rovására.

Élesen bírálta a zöldpolitikát, amely szerinte elszegényítette a társadalmakat, miközben a versenytársak továbbra is fosszilis energiahordozókat használnak. Külön kitért a tömeges migrációra, hangsúlyozva, hogy a határok ellenőrzése nem idegengyűlölet, hanem a nemzeti szuverenitás alapvető eleme, és a kontrollálatlan bevándorlás destabilizálja a nyugati társadalmakat, veszélyeztetve kulturális folytonosságukat.

Rubio beszédében világossá tette, hogy az Egyesült Államok továbbra is mély történelmi, kulturális és katonai kötelékekkel kötődik Európához.

Hangsúlyozta, hogy Washington erős, önvédelmére képes Európában érdekelt, mert „a kontinens sorsa az amerikai nemzetbiztonság szempontjából sem közömbös”. Kiemelte, hogy a nemzetközi intézményeket – köztük az ENSZ-t – nem lebontani, hanem sürgősen reformálni kell, és nem szabad megengedni, hogy egyes államok a nemzetközi jogra hivatkozva bújjanak ki a felelősség alól, miközben rendszeresen megsértik azt. Rubio szerint a Nyugat hanyatlása választás kérdése, amelyet el kell utasítani, és a kontinensnek nemcsak hibás politikákat kell kijavítania, hanem a reményvesztettség és az önelégültség leküzdésével kell megerősítenie saját társadalmi és kulturális alapjait.