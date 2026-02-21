Zelenszkij elmondta, hogy meddig fog tartani a háború

Marta Havriszko ukrán történész hívta fel a figyelmet az X-en arra, hogy a The Wall Street Journal újságírója, Bojan Pancevski szerint Zelenszkij közeli munkatársainak azt mondta: készüljenek fel további három év háborúra. A lapnak európai tisztviselők is úgy nyilatkoztak, hogy szerintük a konfliktus még legalább három évig folytatódhat.
Ukrán történész állt bele Zelenszkijbe
Havriszko élesen bírálta az ukrán elnököt. Úgy fogalmazott:
Erős a gyanúm, hogy az ukránok nem igazán készek ilyen sokáig elviselni ezt a Napóleont.
A The Wall Street Journal cikke szerint a háború lezárásáról szóló tárgyalásokon Ukrajna és Oroszország egy közös célt követ: próbálja elkerülni, hogy Donald Trump amerikai elnököt azzal bosszantsák fel, hogy látszólag akadályozzák a békét. Mindkét fél delegációkat küld az amerikai tisztviselők által közvetített egyeztetésekre, akik konstruktív hozzáállásról számolnak be, és jelentést tesznek Trumpnak. Az elnök az ukrajnai békemegállapodást egyik legnagyobb diplomáciai győzelmének tekintené.
Az Egyesült Államok által közvetített genfi tárgyalások a héten is eredmény nélkül zárultak.
Az orosz delegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij „keménynek, de üzletiesnek” nevezte az egyeztetéseket, míg Ukrajna főtárgyalója, Rusztem Umerov „tartalmasnak” minősítette azokat. Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff „jelentős előrelépésről” beszélt, részletek nélkül. Több megfigyelő szerint azonban a békefolyamat patthelyzetbe jutott. Ivo Daalder, az Obama-kormány korábbi NATO-nagykövete úgy fogalmazott:
Ezek a tárgyalások nem visznek közelebb a háború befejezéséhez. Ez egy játék, amelynek célja elkerülni, hogy Trumpot hibáztassák azért, hogy a felek nem tudnak megegyezni.
Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy Trump „összehozta a háború két felét”, több háromoldalú találkozót is tető alá hozva. Mint mondta, mindkét fél vállalta, hogy tájékoztatja vezetőit és továbbra is megállapodásra törekszik. Trump korábban a davosi Világgazdasági Fórumon arról beszélt, hogy a megállapodás „meglehetősen közel van”, és úgy vélte: ha a felek nem élnek a lehetőséggel, „ostobák”.
Legutóbb ismét Ukrajnát okolta amiatt, hogy nem fogadott el egy olyan megállapodást, amely területi engedményekkel járt volna.
Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint az eddigi három tárgyalás részben azt szolgálta, hogy meggyőzzék az amerikai elnököt: Ukrajna nem a béke akadálya.
Közben mind Moszkva, mind Kijev attól tart, hogy Trump türelme elfogy.
Az Egyesült Államok már csökkentette a Kijevnek nyújtott támogatásokat, ugyanakkor az ukrán erők továbbra is fontos amerikai hírszerzési támogatást kapnak, és Washington fegyvereket ad el Európának, amelyeket továbbítanak Ukrajnának. Zelenszkij nyíltan megkérdőjelezte Moszkva tárgyalási szándékait. Az X-en azt írta: „Nincs szükségem történelmi sz*rságokra, hogy véget vessenek ennek a háborúnak. Ez csak egy halogatási taktika” – idézte Zelenszkijt cikkében a Kyiv Post.
A cikkben arról is beszámoltak, hogy magas rangú európai tisztviselők szerint a háború nagy valószínűséggel még három évig folytatódhat.
A Fehér Ház többször is sürgette Moszkvát és Kijevet, hogy mielőbb jussanak megállapodásra, és egyes amerikai tisztviselők abban bíznak, hogy az egyezség még a novemberi amerikai félidős választások előtt megszülethet. Amerikai tisztviselők ugyanakkor azt mondták: Donald Trump nem gyakorol további nyomást sem Vlagyimir Putyinra, sem Volodimir Zelenszkijre annak érdekében, hogy kikényszerítse a megállapodást. Értékelésük szerint a Trump-kormányzat fokozatosan veszít érdeklődéséből a békefolyamat iránt, mivel figyelmét inkább az Iránnal folytatott nukleáris tárgyalásokra, illetve a Gázai övezet újjáépítésére fordítja.