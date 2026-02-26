Hírlevél
Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

Politico: Az ukránok kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával

kényszersorozás

Zelenszkij emberrablói kegyetlenül üldözik áldozatukat – videó

A hadiállapot bevezetése óta a mozgósítás az ukrajnai mindennapok részévé vált. A TCK munkatársai az ország számos pontján ellenőrzéseket tartanak: munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy az utcán. Több videó is nyilvánosságra került olyan esetekről, amelyekben kényszerítésről vagy civilekkel szembeni erőszakról számoltak be a felvételek készítői. Most újabb videó jelent meg a Telegramon Zelenszkij emberrablóinak kegyetlenkedéseiről.
kényszersorozásorosz-ukrán háborúZelenszkij

A videón a Luck–Kovel autóút látható, ahol egy fekete furgon halad az úttesten. A jármű váratlanul lehúzódik és hirtelen megáll. Néhány másodperccel később egy civil ruhás férfi ugrik ki a furgonból, majd az úttesten átfutva menekülni kezd.

Zelenszkij emberrablói kegyetlenül üldözik áldozatukat (Forrás: Telegram)
Zelenszkij emberrablói üldözik áldozatukat (Forrás: Telegram)

A felvételen ezután egy egyenruhát viselő férfi is kiszáll a járműből, és futva indul a civil után.

Ahogy a fronton egyre súlyosabbá válik a létszámhiány, a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán vezetés igyekszik felgyorsítani a mozgósítás ütemét.

A közösségi médiában nap mint nap jelennek meg olyan felvételek, amelyeken a bejegyzések szerint toborzók civileket állítanak meg és erőszakkal visznek el az utcáról. A kemény hideggel, faggyal és sötétséggel küzdő Kijevben például egy videón az látható, hogy egy férfit a hóba taszítanak, mielőtt betessékelik az érkező járműbe.

Tragikus kimenetelű volt egy másik eset Ukrajnában: egy fiatal férfi a sorozók elől a forgalomba rohant, és a járművek között próbált átjutni az út túloldalára. A felvételek tanúsága szerint egy autó elütötte.

Odesszában pedig egy TCK-s ököllel kezdett ütlegelni egy fiatal férfit. A többi toborzótisztnek kellett közbelépnie.

 

 

Orosz-ukrán háború
