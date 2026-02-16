Őrizetben Zelenszkij volt energiaügyi minisztere

Zelenszkij miniszterét Haluscsenkót már novemberben felfüggesztették tisztségéből, miután neve felmerült egy, a legmagasabb politikai körökig érő korrupciós ügyben. A volt miniszter három évig vezette az energiaügyi tárcát, majd rövid ideig igazságügyi miniszterként is dolgozott, mielőtt távoznia kellett.

Herman Haluscsenko volt ukrán energiaügyi miniszter (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Százmilliós korrupciós hálózat

A nyomozás középpontjában egy mintegy 100 millió dolláros sikkasztási rendszer áll, amely az ukrán energetikai szektort, köztük az állami atomenergetikai vállalatot, az Enerhoatom-ot érinti. A vádak szerint a rendszer szereplői 10–15 százalékos visszaosztásokat szedtek be a beszállítóktól – számolt be róla a BBC.

A NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) szerint Haluscsenko pénzmosásban és bűnszervezetben való részvételben is érintett.

A hatóságok közzététele szerint a „Midasz-ügy” gyanúsítottjainak körét kibővítették, és a volt miniszter szerepe túlmutathat a visszaosztásos mechanizmuson.

Offshore konstrukció és svájci számlák

A nyomozás szerint 2021 februárjában Anguillán hoztak létre egy befektetési alapot, amelybe mintegy 100 millió dollárnyi „tőkét” kívántak bevonni. Az alap vezetője egy, a Seychelle-szigetekhez és Saint Kitts és Nevishez köthető személy volt, akit a hatóságok régóta pénzmosási ügyekhez kapcsolnak.

A vád szerint a Marshall-szigeteken bejegyzett cégeken és egy Saint Kitts és Nevis-i truston keresztül Haluscsenko családja is érintett volt a konstrukcióban. A kedvezményezettek a volt miniszter volt felesége és négy gyermeke voltak.

A RIA Novosztyi beszámolója szerint a bűnszervezet több mint 112 millió dollár készpénzt szerzett az energetikai ágazatban folytatott jogellenes tevékenységből. Ebből 7,4 millió dollár a család által ellenőrzött számlákra került, emellett 1,3 millió svájci frankot és 2,4 millió eurót közvetlenül Svájcban adtak át.

A hatóságok szerint a pénzek egy részét kriptovalután keresztül „tisztították”, más részét befektetéseken és svájci banki konstrukciókon keresztül mozgatták meg. A botrány középpontjában az Enerhoatom áll. A hatóságok több helyszínen házkutatást tartottak, és olyan fényképeket tettek közzé, amelyeken valutával teli táskák láthatók. Kiszivárgott hangfelvételeken „Karlson”, „Tenor” és „Roket” fedőnevek szerepelnek, amelyek a sajtó szerint többek között Timur Mindich üzletemberhez köthetők.

Mindicset és az üzletember Alexander Zuckermant körözik. Az ügyben érintett Olekszij Csernisev volt miniszterelnök-helyettes is, akit korábban jogellenes meggazdagodás gyanújával vettek őrizetbe.