Őrizetben Zelenszkij volt energiaügyi minisztere

Zelenszkij miniszterét Haluscsenkót már novemberben felfüggesztették tisztségéből, miután neve felmerült egy, a legmagasabb politikai körökig érő korrupciós ügyben. A volt miniszter három évig vezette az energiaügyi tárcát, majd rövid ideig igazságügyi miniszterként is dolgozott, mielőtt távoznia kellett.
Százmilliós korrupciós hálózat
A nyomozás középpontjában egy mintegy 100 millió dolláros sikkasztási rendszer áll, amely az ukrán energetikai szektort, köztük az állami atomenergetikai vállalatot, az Enerhoatom-ot érinti. A vádak szerint a rendszer szereplői 10–15 százalékos visszaosztásokat szedtek be a beszállítóktól – számolt be róla a BBC.
A NABU és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) szerint Haluscsenko pénzmosásban és bűnszervezetben való részvételben is érintett.
A hatóságok közzététele szerint a „Midasz-ügy” gyanúsítottjainak körét kibővítették, és a volt miniszter szerepe túlmutathat a visszaosztásos mechanizmuson.
Offshore konstrukció és svájci számlák
A nyomozás szerint 2021 februárjában Anguillán hoztak létre egy befektetési alapot, amelybe mintegy 100 millió dollárnyi „tőkét” kívántak bevonni. Az alap vezetője egy, a Seychelle-szigetekhez és Saint Kitts és Nevishez köthető személy volt, akit a hatóságok régóta pénzmosási ügyekhez kapcsolnak.
A vád szerint a Marshall-szigeteken bejegyzett cégeken és egy Saint Kitts és Nevis-i truston keresztül Haluscsenko családja is érintett volt a konstrukcióban. A kedvezményezettek a volt miniszter volt felesége és négy gyermeke voltak.
A RIA Novosztyi beszámolója szerint a bűnszervezet több mint 112 millió dollár készpénzt szerzett az energetikai ágazatban folytatott jogellenes tevékenységből. Ebből 7,4 millió dollár a család által ellenőrzött számlákra került, emellett 1,3 millió svájci frankot és 2,4 millió eurót közvetlenül Svájcban adtak át.
A hatóságok szerint a pénzek egy részét kriptovalután keresztül „tisztították”, más részét befektetéseken és svájci banki konstrukciókon keresztül mozgatták meg. A botrány középpontjában az Enerhoatom áll. A hatóságok több helyszínen házkutatást tartottak, és olyan fényképeket tettek közzé, amelyeken valutával teli táskák láthatók. Kiszivárgott hangfelvételeken „Karlson”, „Tenor” és „Roket” fedőnevek szerepelnek, amelyek a sajtó szerint többek között Timur Mindich üzletemberhez köthetők.
Mindicset és az üzletember Alexander Zuckermant körözik. Az ügyben érintett Olekszij Csernisev volt miniszterelnök-helyettes is, akit korábban jogellenes meggazdagodás gyanújával vettek őrizetbe.
Zelenszkij köre úszik a korrupcióban
A botrány komoly politikai következményekkel járhat Volodimir Zelenszkij számára is. Az államfő tagadja, hogy tudott volna a visszaélésekről, ugyanakkor november végén távozott az elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak, akit sokan Zelenszkij legszűkebb köréhez sorolnak. A „Midasz-ügy” azt mutatja, hogy a háborús helyzet közepette is súlyos visszaélések történnek az ország stratégiai jelentőségű energetikai szektorában. A nemzetközi együttműködéssel zajló nyomozás további részleteket tárhat fel az ukrán belpolitika egyik legsúlyosabb korrupciós botrányáról.
A közösségi médiában olyan fotók is megjelentek, amelyek állítólag Zelenszkij üzleti partnerének luxuslakásában készültek, ahol egy aranyszínű vécé is látható.
A korrupció elleni fellépés az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik alapfeltétele Ukrajna számára. A BBC szerint a mostani ügy nemcsak büntetőjogi, hanem geopolitikai jelentőségű is lehet, hiszen a háború sújtotta ország nemzetközi támogatottságát és uniós törekvéseit egyaránt érintheti.