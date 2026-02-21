Az ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy szívesen látná szövetségeseit a fronton. Volodimir Zeleszkij tehát európai katonákat akar látni Ukrajnában, ehhez pedig a háborúpárti politikusok asszisztálnak is – írja a Bild.

Zelenszkij európai katonákat akar látni a fronton

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Nemrég már szóba került az európai háborúpárti vezetők részéről a katonai misszió lehetősége. Ennek két legnagyobb támogatója Nagy-Britannia és Franciaország volt. Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök meg is egyezett, és januárban aláírtak egy megállapodást Ukrajnával.

A terv még az Európai Unión belül is megosztó volt, azonban ez nem zavarja Zelenszkijt, aki most ismét igényét fejezte ki az európai egységekre. „Természetesen az ukránok azt akarják, hogy partnereink mellettünk álljanak a frontvonalon” – fogalmazott az elnök.

Macron és Starmer megállapodásába ugyan nem szállt bele Németország, de Friedrich Merz kancellár is feszegette már a katonai misszió küldésének lehetőségét. A német politikus még január elején beszélt róla, hogy a Bundeswehr katonáinak Ukrajnába küldése egy nemzetközi misszió keretében elképzelhető. „Németország továbbra is hozzájárul (Ukrajna) politikai, pénzügyi és katonai támogatásához” – mondta Merz. „Ez magában foglalhatja például erők telepítését Ukrajnába a szomszédos NATO-területen egy tűzszünet után” – fogalmazott a kancellár.

A csapatok küldéséről szóló vita folyamatos feszültséget kelt, mivel egy esetleges békekötés korántsem jelenti automatikusan a konfliktus végét. Szakértők szerint a háború lezárása után is számítani lehet provokációkra és atrocitásokra mindkét fél részéről. Mindez alapvetően új megvilágításba helyezi az európai katonák esetleges szerepvállalásának kérdését.

Korábban Emmanuel Macron francia elnök arról beszélt, hogy egy esetleges atrocitás esetén természetesen a francia katonák visszalőnének.

Ez egyúttal azt is jelentheti, hogy egy esetlegesen újra fellángoló háború esetén Európa közvetlenül hadban állna Oroszországgal. A brit miniszterelnök ugyan nem tett ilyen egyértelmű kijelentéseket, Nigel Farage, a Reform UK elnöke ennek ellenére élesen bírálta Keir Starmer terveit. Véleménye szerint Nagy-Britannia sem katonailag, sem gazdaságilag nincs felkészülve egy ilyen misszióra, a lehetséges kockázatokról már nem is beszélve.