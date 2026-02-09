Brékó! Zelenszkij olyat mondott, hogy ezt nem lehet kibírni röhögés nélkül

Az ukrán vadászgépek, hosszú ideje az orosz támadások egyik fő célpontjait jelentik. A nyugati szövetségesek több tucat F-16-os harci repülőt adtak át az ukrán légierőnek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most bejelentette, hogy Ukrajna a világ legmodernebb vadászgépeiből 250 darabot fog kapni. Elmondása szerint országa főként olyan megállapodásokkal rendelkezik, amik svéd Gripen és francia Rafale vadászgépek leszállításáról szólnak – írja az RBC.

Fotó: AFP

Ukrajnának megállapodásai vannak 150 darab Gripen és 100 darab Rafale vadászgép átvételéről. Ezek véleményünk szerint a világ legjobb harci repülői. Természetesen még vannak F–16-osaink is

— mondta az elnök. Zelenszkij azt is bejelentette, hogy a háború befejezése után Ukrajna már tervezi a polgári légi közlekedési ágazat újjáépítését és bővítését is, de most a háborúra koncentrálnak. Eközben az orosz hadsereg sorra vadássza le az ukrán vadászgépeket. Idén januárban az orosz Sz–300-as légvédelmi rendszer lelőtt egy F–16-os gépet, amiről videó is készült.





A TASZSZ beszámolója szerint az orosz katonák rendkívül motiváltak az ukrán gépek kilövésében A Fores vállalat például pénzjutalmat ajánlott fel annak, aki először lelő egy F–16-os vadászgépet a hadműveleti zónában, ami tavaly májusban meg is történt. Ukrajna több országtól is kapott F–16-os gépeket, köztünk van Belgium, Dánia, Hollandia és Norvégia is.

A jelek szerint az ukrán hadsereg mára kifogyhatott az F-16-os gépekből.

Január végén videó jelent meg arról, ahogy egy orosz drón megsemmisíti egy F–16-os vadászgép makettjét. A felvételt az orosz védelmi minisztérium Rubikon központja tette közzé a Telegramon.

Tavaly július végén egy orosz légitámadás visszaverése közben is lezuhant egy ukrán F-16-os vadászgép.

Zelenszkij kifogyhatott a vadászgépekből

Zelenszkij 2025 októberében bejelentette, hogy Ukrajna egy nagyszabású programot hajt végre az ukrán légierő fejlesztésére. A céljuk egy 250 modern harci gépből álló flotta létrehozása, amely F–16-osokat, Gripeneket és Rafalékat is foglal magában. Az ukrán elnök szintén októberben hivatalos látogatásra utazott Svédországba, ahol Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel tárgyalt. A megbeszélés során egy szándéknyilatkozatot írtak alá, amely száz-százötven vadászgép beszerzését célozza. November 17-én Zelenszkij és Emmanuel Macron francia elnök szándéknyilatkozatot írt alá Ukrajna légierejének és légvédelmének jelentős megerősítéséről. Decemberben pedig találkozott Eric Trappier-rel, a Rafale gyártójának vezérigazgatójával, hogy megvitassák a terveket.