Zelenszkij teljesen megzavarodott, elképesztő zagyvaságokról beszélt

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyinnal tárgyalások céljából, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy békét teremtsen. Az ukrán elnök meg van győződve arról, hogy az Egyesült Államoknak megvan a hatalma ahhoz, hogy véget vessen a háborúnak – de nagyobb nyomást kell gyakorolnia Moszkvára – számolt be az esetről a Sky News.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: AFP

Az Egyesült Államok még erősebb, mint ahogyan saját magáról gondolja. És én valóban így gondolom. És valóban nyomást tudnak gyakorolni Putyinra. Meg tudják állítani ezt a háborút

– nyilatkozta Zelenszkij.

Ugyanakkor azt követelte a washingtoni adminisztrációtól, hogy szigorítsa az Oroszország vezetőinek családtagjait érintő szankciókat, és biztosítson Ukrajnának fejlettebb fegyvereket, azzal érvelve, hogy csak a fokozott nyomás kényszerítheti Moszkvát arra, hogy komolyan vegye a tárgyalásokat.

Arra a kérdésre, mennyire van közel Ukrajna a békéhez, azt mondta, most és az amerikai félidős választások novemberi időpontja közötti időablakban lát rá lehetőséget.

Most úgy gondolom, hogy van esélyünk. Közöttünk szólva, amit igazán gondolok a következő évről… az ezektől a hónapoktól függ, hogy lesz-e esélyünk befejezni a háborút az ősz előtt. A választások előtt, a fontos, befolyásos választások előtt az Egyesült Államokban. Ha lehetséges lesz békét elérni, akkor most megvan ez az időablak

– fejtette ki az ukrán elnök.

Az interjú során Zelenszkij beszélt az áramszünetek okozta nehézségekről is és arról, hogy egész régiók kénytelenek akár mínusz 40 fokos hőmérsékletet elviselni megbízható fűtés nélkül. Arra kérdésre, hogy Ukrajna megnyerheti-e a háborút, az ukrán elnök válasza kétértelmű volt.

Attól függ, mit értenek az emberek azon, hogy győzni. És valóban nagyon nehéz a területekről beszélni. Először is, hogyan szerezzük vissza ma az összes földet, az nagyon nehéz. És túl sok emberéletbe kerülne… De ami jó, hogy Oroszország sem tudja ezt megtenni a harctéren. Ezért nem ők nyernek, és mi sem veszítünk.

Ugyanakkor a szlovjanszki és kramatorszki erődvárosok feladásának kérdésében egyértelmű volt – ez vörös vonal lenne.

Ha visszavonulnánk erről a területről, például Szlovjanszkból ebben a pillanatban, akkor az ott élő 200.000 ember most az oroszok megszállása alá kerülne. Ki mondta Oroszországnak, hogy ezek az emberek készek orosz emberek lenni? És ha nem, akkor megölik őket, vagy a frontra küldik vagy börtönbe.”

– sorolta érveit Volodimir Zelenszkij.