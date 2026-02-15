Nem elég a 15 év: Zelenszkij fél évszázados garanciát követel Trumptól

„Minden partnerünkkel dolgozunk a biztonsági garanciákon. Ahogy mondtam, összességében már nagyon közel vagyunk ehhez a projekthez. Ma találkoztunk a szenátorokkal, és jeleztük, hogy valóban szeretnénk a biztonsági garanciák időtartamát meghosszabbítani. 5–10 évnél hosszabb garanciákra van szükség” – mondta Zelenszkij.
Hozzátette, hogy jelenleg az Egyesült Államok 15 évre szóló biztonsági garanciákra tett javaslatot, de Ukrajna – szavai szerint – 20 évnél hosszabb időtartamú garanciákat szeretne.
30, 50 év. Majd meglátjuk, mit fogad el az Adminisztráció
– tette hozzá az ukrán elnök.
Emlékeztetőül kijelentette, hogy az Egyesült Államokkal és Európával kötendő biztonsági garanciákról szóló megállapodások aláírásra készen állnak. Ezeknek a megállapodásoknak meg kell előzniük a háború lezárásáról szóló bármilyen egyezséget.
Az Egyesült Államok biztonsági garanciát nyújt Kijevnek
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok jelezte Ukrajnának, hogy a számára ígért biztonsági garanciák egy Oroszországgal kötendő békemegállapodástól függenek, amely akár területi engedményeket is tartalmazhat.
Washington a hírek szerint nagyobb katonai támogatást és a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat kínálna, ha Kijev beleegyezik abba, hogy kivonja csapatait a Donbász egyes, jelenleg általa ellenőrzött területeiről.
Ugyanakkor több forrás szerint ezek a garanciák általános megfogalmazásúak, és nem jelentenének egyértelmű kötelezettségvállalást Oroszország számára.
Ukrán és európai tisztviselők ezt amerikai nyomásgyakorlásként értékelik a területi engedmények elfogadása érdekében.
A Fehér Ház viszont tagadja, hogy Washington ilyen feltételeket szabna, és azt hangsúlyozza, hogy a béke tartalmáról Kijev és Moszkva dönt.
A tárgyalások folytatódnak, de egyelőre nem látszik, sikerül-e megegyezni a Donbász jövőjéről.
Zelenszkij december végén a floridai találkozón elmondta: Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy az Egyesült Államok erős biztonsági garanciákat nyújtana Ukrajnának.
Az ukrán elnök már akkor arról beszélt, hogy a jelenlegi béketerv 15 évre szóló amerikai biztonsági garanciákat tartalmaz, ugyanakkor Kijev azt szeretné, ha ezt az időtartamot akár 50 évre is kitolnák.