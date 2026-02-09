Európa kulcsszerepet kap Zelenszkij háborús terveiben

Hírlevél
Ukrajna új szintre emeli védelmi iparának nemzetközi jelenlétét. 2026-ban tíz fegyverexport központ nyílik Európában, miközben hamarosan elindul a németországi dróngyártási projektjük is. Zelenszkij tervei szerint azokat a fegyvereket fogják külföldre exportálni, amikből többlettel rendelkeznek, a befolyt összeget pedig az ukrán hadsereg megerősítésére fogják költeni.
fegyverexport

Ukrajna 2026-ban tíz fegyverexport központot nyit Európában, köztük a balti és az északi országokban – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki egyúttal megerősítette az ukrán drónok németországi gyártásának közelgő indulását is – írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna 2026-ban tíz fegyverexport központot nyit Európában
Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna 2026-ban tíz fegyverexport központot nyit Európában
Fotó: AFP

Február közepén Németországban megkezdjük a drónjaink gyártását. Én fogom átvenni az első drónt. [...] Az Egyesült Királyságban már most is működnek olyan gyártósorok, amik ukrán technológiára építenek

 – írta az elnök közösségi oldalán, majd úgy folytatta, hogy Európa biztonsága a technológiára és a drónokra épül. Több különböző projekt is folyamatban van, nagyrészt ukrán technológiára és ukrán szakemberekre alapozva. A védelmi technológiák exportja és a fegyvergyártási kapacitások megnyitása egy nagyobb erőfeszítés része, amely Ukrajna fegyvergyártásának nemzetközi elterjesztését célozza.

Ukrajna védelmi szektora – és különösen a drónipar – robbanásszerűen fejlődött az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta. Az ország területén több mint 200 dróngyártó vállalat jött létre, amelyek közül sok olcsó, könnyen átalakítható rendszereket állít elő. Zelenszkij októberben adta utasításba, hogy az ukrán védelmi minisztérium indítsa el az ukrán fegyverek ellenőrzött exportját külföldre. Ukrajna februártól azokat a katonai eszközöket exportálja, amelyekből többlettel rendelkezik, a bevételeket pedig olyan fegyverek beszerzésére fogja fordítani, amelyekből hiány van az országban.

 

