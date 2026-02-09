Európa kulcsszerepet kap Zelenszkij háborús terveiben

Ukrajna 2026-ban tíz fegyverexport központot nyit Európában, köztük a balti és az északi országokban – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki egyúttal megerősítette az ukrán drónok németországi gyártásának közelgő indulását is – írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna 2026-ban tíz fegyverexport központot nyit Európában

Fotó: AFP

Február közepén Németországban megkezdjük a drónjaink gyártását. Én fogom átvenni az első drónt. [...] Az Egyesült Királyságban már most is működnek olyan gyártósorok, amik ukrán technológiára építenek

– írta az elnök közösségi oldalán, majd úgy folytatta, hogy Európa biztonsága a technológiára és a drónokra épül. Több különböző projekt is folyamatban van, nagyrészt ukrán technológiára és ukrán szakemberekre alapozva. A védelmi technológiák exportja és a fegyvergyártási kapacitások megnyitása egy nagyobb erőfeszítés része, amely Ukrajna fegyvergyártásának nemzetközi elterjesztését célozza.

Today, we are opening exports. Ten export centers across Europe will be operating as early as 2026 – in the Baltic and Nordic states. Ten representative offices will be active in 2026. By mid-February, we will already see the production of our drones in Germany. I will receive… pic.twitter.com/u5JsmvVjQY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026

Ukrajna védelmi szektora – és különösen a drónipar – robbanásszerűen fejlődött az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta. Az ország területén több mint 200 dróngyártó vállalat jött létre, amelyek közül sok olcsó, könnyen átalakítható rendszereket állít elő. Zelenszkij októberben adta utasításba, hogy az ukrán védelmi minisztérium indítsa el az ukrán fegyverek ellenőrzött exportját külföldre. Ukrajna februártól azokat a katonai eszközöket exportálja, amelyekből többlettel rendelkezik, a bevételeket pedig olyan fegyverek beszerzésére fogja fordítani, amelyekből hiány van az országban.