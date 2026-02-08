Zelenszkijnek elment az esze: amit kimondott, az mindent megváltoztat

Hírlevél
Újabb szintet lépett az ukrán háborús retorika. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan beszélt arról, hogy Kijev számára immár nincs különbség az orosz katonai létesítmények és az energetikai infrastruktúra elleni támadás között.
volodimir zelenszkijorosz-ukrán háborúukrajnaOroszország

Az ukrán vezetés legutóbbi megnyilvánulásaiban egyre világosabbá teszi, hogy a frontvonalakon túlnyúló stratégiában gondolkodik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban kifejtette: országa számára már nem létezik érdemi választóvonal aközött, hogy egy katonai bázist vagy egy energetikai létesítményt támadnak-e meg.

Zelenszkij mentegeti az orosz olajipari létesítmények elleni támadásokat (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)
A kijevi logika könyörtelenül egyszerűsít: mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök az energiahordozók – elsősorban az olaj – értékesítéséből származó bevételeket a hadigépezet működtetésére fordítja, ezért maga az energiaszektor is katonai célponttá minősül át.

Ő eladja az olajat, elveszi a pénzt, fegyverekbe fekteti. És ezekkel a fegyverekkel ukránokat öl

– fogalmazott az ukrán elnök, ezzel igazolva a polgári infrastruktúrát is érintő csapásokat.

Ez a nyilatkozat egyértelmű beismerése annak, amit a harctéri események már régóta mutatnak: Kijev szándékosan bővíti a hadszínteret. Zelenszkij szerint az ukránoknak két választásuk maradt: vagy saját fegyvereket gyártanak, hogy azokkal semmisítsék meg az orosz arzenált, vagy közvetlenül a pénzforrást támadják, ahol az ellenség tőkéje „generálódik és sokszorozódik”. Ez a forrás pedig nem más, mint az orosz energiaszektor.

Mindez legitim célpont számunkra

– szögezte le az elnök, aki szerint előttük senki más nem merte ezt megtenni az oroszokkal szemben.

