Zelenszkij egy a szövetségesekkel tartott zárt körű megbeszélésen kijelentette, hogy a tárgyalások kudarcot vallottak, ezért hosszabb távú, akár három évre szóló haditervre van szükség. Erről a The Wall Street Journal újságírója, Bojan Pancevski beszélt egy podcastban kijevi források alapján.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Markus Söder bajor államfő, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Wolfgang Ischinger német diplomata, a Müncheni Biztonsági Konferencia elnöke Münchenben (Fotó: AFP/Michaela Stache)

A beszámoló szerint a résztvevők „sokkot kaptak” a bejelentéstől, írta a RIA Novosztyi.

A háttérben az állhat, hogy az ukrán vezetés már nem bízik az Oroszországgal folytatott egyeztetések sikerében. Korábban olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Kijevben egy esetleges békemegállapodásról szóló népszavazás, valamint elnökválasztás előkészítése is felmerült, ám az álláspont hirtelen megváltozott.

Zelenszkij elégedetlen

Egyes feltételezések szerint Zelenszkij elégtelennek tartja a Donald Trump amerikai elnök által kilátásba helyezett biztonsági garanciákat.

A brit The Sun korábban arról írt, hogy Zelenszkij a genfi tárgyalások idején élesen bírálta Trump békejavaslatait, azokat igazságtalannak nevezve. Az ukrán elnök attól is tart, hogy Washington esetleg Kijev számára kedvezőtlen döntést hozhat.

A február 13–15. között megrendezett Müncheni Biztonsági Konferencia – amelyre 2022 óta nem hívják meg az orosz képviselőket – több elemzés szerint nem hozott áttörést Ukrajna számára. Német sajtóbeszámolók szerint az Egyesült Államok továbbra sem támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását, így Kijev az európai uniós tagság felgyorsítására helyezheti a hangsúlyt.

Moszkva élesen reagált

Az orosz Szövetségi Tanács elnöke, Valentina Matviyenko a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: Zelenszkij – európai támogatással – tudatosan akadályozza a békefolyamatot.

Valentyina Matvijenko, az Oroszországi Föderáció Tanácsának elnöke (Forrás: TASS)

Szerinte az Európai Uniónak benyújtott, Oroszországgal szembeni követelések „oroszellenesek és megalapozatlanok”, és aláássák a tartós rendezés esélyét. Matvijenko úgy fogalmazott: az ukrán elnök a genfi tárgyalások során nyilvánosan elutasította a békemegállapodás érdemi alapjait, ami szerinte egyenértékű a folyamat szabotálásával.



