Felháborító! Zelenszkij ismét Orbán Viktort sértegette

volodimir zelenszkij

Az ukrán elnök ismét bebizonyította, hogy a diplomáciai érzék és a tisztelet teljességgel hiányzik a szótárából. Volodimir Zelenszkij ezúttal az Ewald von Kleist-díj átadó ünnepségén nem tudott uralkodni indulatain, és minősíthetetlen hangnemben támadt rá Magyarország miniszterelnökére.
Újabb kirohanást intézett Orbán Viktor miniszterelnök ellen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét Orbán Viktor miniszterelnököt sértegette
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét Orbán Viktor miniszterelnököt sértegette (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

Az ukrán államfő ezúttal Münchenben, az Ewald von Kleist-díj átadó ünnepségén nem tudott gátat szabni az indulatainak. Köszönőbeszédében a köszönet helyett inkább a kicsinyes politikai bosszú dominált, amikor megemlítette a magyar kormányfőt, akire tiszteletlenül csak a keresztnevén hivatkozott.

És még Viktornak is szeretnék köszönetet mondani

– kezdte gúnyos megjegyzését az ukrán elnök

Mindannyian tudjátok, kire gondolok, mert ő a maga módján arra ösztönöz minket Európában, hogy jobbá váljunk. Jobbá, legalábbis annyira, hogy soha ne váljunk olyanná, mint ő, aki úgy tűnik, elfelejtette a szégyen szó jelentését

– fogalmazott Zelenszkij.

Némiképp érdekes, hogy az az ember beszél a szégyen jelentéséről, akinek a vezetése alatt az ukrán oligarchák aranyvécéket építenek, míg a korrupt rendszerben a szabadság árát megfizetni nem tudó szerencsétleneket brutális erőszakossággal hurcolják el az utcáról, hogy a frontra küldjék őket ágyútölteléknek.

 

