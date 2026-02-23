Zelenszkij kiszámított akciót hajt végre

Oleg Szoszkin szerint az ukrán elnök és csapata kiszámított akciót hajt végre a Barátság kőolajvezeték kapcsán. A volt ukrán elnök, Leonyid Kucsma korábbi tanácsadója szerint Volodimir Zelenszkij benzinár emelkedésben és egy számára kedvező kormányban reménykedik.

Zelenszkij és csapata kiszámított akciót hajt végre hazánk ellen

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

„Pontosan értik, hogy Orbán nem fogja kibírni, ha bekövetkezik egy benzinár emelés” – állítja egy videóban Leonyid Kucsma korábbi ukrán elnök egykori tanácsadója. Oleg Szoszkin szerint Volodimir Zelenszkij és kormánya kiszámított, tudatos akciót hajt végre a Barátság kőolajvezeték kapcsán.

Egy benzinár-ugrás történik márciusban, Ukrajna pedig nem javítja meg a vezetéket. Vagyis javítja de lassan, lelkesedés nélkül, arra hivatkozva, hogy nincs alkatrész, támadják őket és a többi. Ezzel máris egy hiány alakul ki minden benzin- és dízel termékből

– fogalmazott a volt tanácsadó.

A videóban Szoszkin hangsúlyozza, hogy véleménye szerint Zelenszkij és csapata pontosan kiszámolta, hogy Ukrajna még túléli áprilisig az európai hitel nélkül, azonban Orbán a választás hajrájában nem tudna mit kezdeni egy hirtelen benzinár-emelkedéssel.

Szoszkin szerint egyúttal még tetőzné a bajt, hogy éppen ekkor indul a mezőgazdasági szezon, Magyarország pedig nagy agrárország, sok mezőgazdasági terméket állít elő, így sok üzemanyagra is van szükség. Zelenszkij és csapata pedig pontos számításokat végeztek.

A számítás tehát nagyon pontos: kibírjuk, nembaj, ezek a pénzek úgy is csak áprilisban érkeztek volna. Április 12-én aztán választások, Orbán veszít, jön az új ember, vele együtt dolgozunk Európában, és azonnal feloldják az összes hitelt, sőt még több pénzt is adnak nekik



– fogalmazott.

Szoszkin szerint egyébként egyértelmű, hogy most már közvetlen összecsapás zajlik, ha pedig Orbán nyer a választáson, akkor Zelenszkij egyértelműen veszíteni fog.