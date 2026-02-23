Zelenszkij kiszámított akciót hajt végre

Hírlevél
56 perce
Olvasási idő: 5 perc
Leonyid Kucsma korábbi ukrán elnök egykori tanácsadója szerint kiszámított akcióról van szó a Barátság kőolajvezeték kapcsán. Oleg Szoszkin szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök célja, hogy a kialakult ellátási káosz közepette egy számára kedvező jelöltet válasszanak meg Magyar Péter személyében.
Oleg Szoszkin szerint az ukrán elnök és csapata kiszámított akciót hajt végre a Barátság kőolajvezeték kapcsán. A volt ukrán elnök, Leonyid Kucsma korábbi tanácsadója szerint Volodimir Zelenszkij benzinár emelkedésben és egy számára kedvező kormányban reménykedik. 

Zelenszkij és csapata kiszámított akciót hajt végre hazánk ellen
Zelenszkij és csapata kiszámított akciót hajt végre hazánk ellen 
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

„Pontosan értik, hogy Orbán nem fogja kibírni, ha bekövetkezik egy benzinár emelés” – állítja egy videóban Leonyid Kucsma korábbi ukrán elnök egykori tanácsadója. Oleg Szoszkin szerint Volodimir Zelenszkij és kormánya kiszámított, tudatos akciót hajt végre a Barátság kőolajvezeték kapcsán. 

Egy benzinár-ugrás történik márciusban, Ukrajna pedig nem javítja meg a vezetéket. Vagyis javítja de lassan, lelkesedés nélkül, arra hivatkozva, hogy nincs alkatrész, támadják őket és a többi. Ezzel máris egy hiány alakul ki minden benzin- és dízel termékből 

– fogalmazott a volt tanácsadó. 

A videóban Szoszkin hangsúlyozza, hogy véleménye szerint Zelenszkij és csapata pontosan kiszámolta, hogy Ukrajna még túléli áprilisig az európai hitel nélkül, azonban Orbán a választás hajrájában nem tudna mit kezdeni egy hirtelen benzinár-emelkedéssel. 

Szoszkin szerint egyúttal még tetőzné a bajt, hogy éppen ekkor indul a mezőgazdasági szezon, Magyarország pedig nagy agrárország, sok mezőgazdasági terméket állít elő, így sok üzemanyagra is van szükség. Zelenszkij és csapata pedig pontos számításokat végeztek. 

A számítás tehát nagyon pontos: kibírjuk, nembaj, ezek a pénzek úgy is csak áprilisban érkeztek volna. Április 12-én aztán választások, Orbán veszít, jön az új ember, vele együtt dolgozunk Európában, és azonnal feloldják az összes hitelt, sőt még több pénzt is adnak nekik


– fogalmazott.

Szoszkin szerint egyébként egyértelmű, hogy most már  közvetlen összecsapás zajlik, ha pedig Orbán nyer a választáson, akkor Zelenszkij egyértelműen veszíteni fog.

Jól láthatóan tehát Ukrajna valóban a magyar választások befolyásolása végett döntött úgy, hogy nem indítja újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, mindezt azért, hogy a számukra kedvező jelöltet támogassák. Magyar Péter és a Tisza Párt ugyanis, – ahogy arra Szoszkin is rávilágít – nem tartanának ellen Ukrajnának és feltétlenül támogatnák. 

 

 

