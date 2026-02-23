Zelenszkij kiszámított akciót hajt végre

Oleg Szoszkin szerint az ukrán elnök és csapata kiszámított akciót hajt végre a Barátság kőolajvezeték kapcsán. A volt ukrán elnök, Leonyid Kucsma korábbi tanácsadója szerint Volodimir Zelenszkij benzinár emelkedésben és egy számára kedvező kormányban reménykedik.
„Pontosan értik, hogy Orbán nem fogja kibírni, ha bekövetkezik egy benzinár emelés” – állítja egy videóban Leonyid Kucsma korábbi ukrán elnök egykori tanácsadója. Oleg Szoszkin szerint Volodimir Zelenszkij és kormánya kiszámított, tudatos akciót hajt végre a Barátság kőolajvezeték kapcsán.
Egy benzinár-ugrás történik márciusban, Ukrajna pedig nem javítja meg a vezetéket. Vagyis javítja de lassan, lelkesedés nélkül, arra hivatkozva, hogy nincs alkatrész, támadják őket és a többi. Ezzel máris egy hiány alakul ki minden benzin- és dízel termékből
– fogalmazott a volt tanácsadó.
A videóban Szoszkin hangsúlyozza, hogy véleménye szerint Zelenszkij és csapata pontosan kiszámolta, hogy Ukrajna még túléli áprilisig az európai hitel nélkül, azonban Orbán a választás hajrájában nem tudna mit kezdeni egy hirtelen benzinár-emelkedéssel.
Szoszkin szerint egyúttal még tetőzné a bajt, hogy éppen ekkor indul a mezőgazdasági szezon, Magyarország pedig nagy agrárország, sok mezőgazdasági terméket állít elő, így sok üzemanyagra is van szükség. Zelenszkij és csapata pedig pontos számításokat végeztek.
A számítás tehát nagyon pontos: kibírjuk, nembaj, ezek a pénzek úgy is csak áprilisban érkeztek volna. Április 12-én aztán választások, Orbán veszít, jön az új ember, vele együtt dolgozunk Európában, és azonnal feloldják az összes hitelt, sőt még több pénzt is adnak nekik
– fogalmazott.
Szoszkin szerint egyébként egyértelmű, hogy most már közvetlen összecsapás zajlik, ha pedig Orbán nyer a választáson, akkor Zelenszkij egyértelműen veszíteni fog.
Jól láthatóan tehát Ukrajna valóban a magyar választások befolyásolása végett döntött úgy, hogy nem indítja újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, mindezt azért, hogy a számukra kedvező jelöltet támogassák. Magyar Péter és a Tisza Párt ugyanis, – ahogy arra Szoszkin is rávilágít – nem tartanának ellen Ukrajnának és feltétlenül támogatnák.