Meglepő kijelentést tett Zelenszkij a békéről

Az ukrán nép elutasítana egy olyan békemegállapodást, amelynek értelmében Ukrajna egyoldalúan kivonulna a kelet-ukrajnai Donbasz térségéből, és azt Oroszországnak adná át – mondta Volodimir Zelenszkij kedden az Axiosnak adott interjúban.

Zelenszkij: Ukrajna nem fogad el területfeladással járó békét (Fotó: AFP)

Zelenszkij nyilatkozatával egy időben ukrán és orosz tárgyalók Genfben a közvetlen béketárgyalások harmadik fordulóján vettek részt. A megbeszélések egyik fő vitapontja a Donbasz térségének ellenőrzése, amelynek mintegy 10 százaléka jelenleg is ukrán kézen van.

Zelenszkij elmondta, hogy az amerikai közvetítők, Steve Witkoff és Jared Kushner arról tájékoztatták: Oroszország valóban le kívánja zárni a háborút, és ennek alapján arra biztatták, hogy a tárgyalások előtt saját delegációjával is ennek szellemében egyeztessen.

Az ukrán elnök ugyanakkor jelezte, hogy ennél jóval óvatosabb és pesszimistább. Hangsúlyozta:

nem tartaná elfogadhatónak, ha olyan békemegállapodást kellene képviselnie, amelyet az ukrán társadalom „sikertelen történetként” értékelne.

Zelenszkij „nem igazságosnak” nevezte, hogy Donald Trump nyilvánosan Ukrajnát – és nem Oroszországot – szólítja fel engedményekre a béke érdekében.

Zelensky says Ukrainian public won't let him hand Russia territory - Axios pic.twitter.com/UMhLKBuy7U — AlexandruC4 (@AlexandruC4) February 17, 2026

Hozzátette: bár az Egyesült Államok elnöke számára egyszerűbb lehet nyomást gyakorolni Ukrajnára, mint a nagyobb Oroszországra, tartós békét szerinte nem lehet úgy elérni, hogy „győzelmet adnak” Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

Trump az elmúlt napokban kétszer is úgy nyilatkozott, hogy az engedmények megtétele Zelenszkij feladata.

„Remélem, ez csak taktika a részéről, és nem végleges döntés” – mondta az ukrán elnök az Axiosnak.

Zelenszkij egyúttal megköszönte Trump béketeremtő erőfeszítéseit. Kiemelte, hogy Jared Kushnerrel és Steve Witkoffal folytatott megbeszélései nem jártak azzal a nyilvános nyomásgyakorlással, amelyet Trump alkalmaz. „Tiszteljük egymást” – fogalmazott, hozzátéve: nem olyan ember, aki könnyen enged a külső nyomásnak.