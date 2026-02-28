Zelenszkij kétszeres bűnt követ el az olajblokáddal

Azonnali hatása lehet a globális olajszállításra a Közel-Keleti háborúnak. Ha Irán beváltja a fenyegetését, és Hormuzi-szorost lezárja, az világméretű energiaválságot indíthat el, ugyanis a globális kőolaj és gáz tengeri szállításának jelentős része itt halad át.

Zelenszkij kétszeres bűnt követ el

Orbán Viktor a DPK háborúellenes gyűlésén a közel-keleti helyzetről azt mondta:

Irán a világ legnagyobb kőolajtermelője. Kína kőolajfogyasztásának 15 százalékáért felelős. A háború miatt fenyeget egy világpiaci energiaár-emelkedés. Az, hogy egy ilyen helyzetben Magyarországot elzárták a kőolajtól, az kétszeres bűn.

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Az ukránok hitegetnek bennünket hetek óta, és aztán kiderült, hogy szó sincs arról, hogy ezt újra akarják indítani.

Korábban egyértelműen kiderült, semmi akadálya nincs annak, hogy a vezetéken keresztül jöjjön az olaj, ugyanakkor - amint Orbán Viktor kiemelte - a finomító nem tud akármilyen olajat finomítani. A drágább nyugati olaj feldolgozásához hosszú, akár egy-két évig tartó átalakítás kell.

Ezért kétszeres bűn, hogy elzárták Magyarországot az olcsó olajtól

– fogalmazott Orbán Viktor, aki azt is kiemelte, hogy ha az olaj megáll, akkor rezsicsökkentésre sem lesz elegendő pénz.

Így Zelenszkij ezt nem a Mol ellen tette, hanem az összes magyar emberek ellen csinálta.

– hangsúlyozta a miniszterelnök.



Olajár-robbanás fenyeget

Drasztikus áremelkedést idézne elő a Hormuzi-szoros lezárása, ott halad át a világ nyersolaj-kereskedelmének mintegy harmada - mondta a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője szombaton az M1 aktuális csatorna műsorában. Hortay Olivér hozzátette, vannak olyan forgatókönyvek, amelyek 100 dollár fölötti árakat valószínűsítenek. Mint mondta, ez a világkereskedelem egészére meghatározó lenne és nagyon nagy problémákat okozna.

Szerinte emiatt, bár sokkal kevésbé, de az orosz olaj is drágulhat.

Kiemelte, az elmúlt hónapokban az volt látható, hogy egyre inkább nyílik szét a nyugati Brent típusú nyersolaj és az orosz Ural típusú ára, jelenleg a Brent 73 dollár környékén van, míg péntek reggel még 70 dollár körül volt. Megjegyezte, a piaci szereplők már elkezdték beárazni a kockázatok növekedését, az Ural típusú nyersolaj azonban 13-14 dollárral olcsóbb. Hozzátette, a jelenlegi helyzetben az olyan nagy vásárlóknak, mint az Európai Unió vagy Magyarország, az a feladatuk, hogy a lehető leginkább bővítsék az energiapiaci mozgásterüket. Hortay Olivér ismertette, Magyarországra és Szlovákiába két útvonalon keresztül érkezhet nyersolaj: a fő útvonalat a Barátság kőolajvezeték, a kiegészítő útvonalat pedig a Horvátországból érkező Adria vezeték jelenti. Kiemelte, nagyon fontos lenne, hogy Ukrajna mielőbb feloldja az olajblokádot és ezzel Magyarország mozgástere növekedhessen. Azt mondta, Magyarország szempontjából a Barátság kőolajvezeték a kulcsfontosságú, de az iráni konfliktus miatt az alternatív beszerzési útvonalon keresztül érkező olajszállítmányok ára is veszélybe került.

Emiatt nemcsak a fő- és a kiegészítő útvonalat jelentő útvonalra, hanem a Hormuzi-szoros helyzetére is érdemes odafigyelni

– jegyezte meg Hortay Olivér, aki közösségi oldalán is az olajár-robbánás veszélyére hívta fel a figyelmet.

Kitört a háború a Közel-Keleten, ami olajár-robbanással fenyeget. Magyarországnak minden eddiginél nagyobb szüksége van a Barátság kőolaj vezetékre. Itt az ideje, hogy Zelenszkij feloldja az olajblokádot

– hangsúlyozta.