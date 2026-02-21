Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Barátság vezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj Magyarországra. Magyarország, Szlovákia, valamint Horvátország részvételével tart rendkívüli ülést az Európai Bizottság olajkoordinációs csoportja, mivel a három ország, valamint Ukrajna között kiéleződött a feszültség.

Zelenszkij ne számítson semmilyen támogatásra, amíg nem indítja újra az olajszállításokat!

Fotó: MTI

Kedves Donald! Felelős vagyok a magyar emberekért és Magyarországért. Ha bárki kárt okoz nekik, kötelességem megvédeni őket. Most is így lesz. Amíg Zelenszkij elnök nem indítja újra az olajszállításokat, addig ne számítson semmilyen támogatásra részünkről

– reagált Orbán Viktor X-oldalán Donald Tusk lengyel miniszterelnök szavaira, aki arról írt, hogy hazánk blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitelt, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást.