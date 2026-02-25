Zelenszkijnek végleg elmentek otthonról! Támadást tervez az „oroszbarát” ország ellen

Az ukrán elnök meglebegtette, hogy legitim katonai célpont lehet az oroszokat kiszolgáló katonai infrastruktúra a belarusz területen. Volodimir Zelenszkij állítása szerint a szomszédos országban több olyan jelismétlő is található, amely az orosz drónokat segíti – írja a RBC.

Zelenszkij szerint a belarusz jelismétlők legitim célpontok lehetnek

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A modern Shahed drónok ismétlőberendezései egy olyan új technika, amely megjelent Belarusszia területén, és segít a drónokat a célba jutásba. Ezek a jelismétlők ugyanis az indítás és a célba érkezés között kalibrálják a drónokat”

– fogalmazott az elnök.

A shahed drónok ugyan olcsók, így tömegével indíthatók, azonban a célzás tekintetében GPS adatokra támaszkodnak, ezért viszonylag pontatlanok. Ezt a pontatlanságot segíthet kiküszöbölni egy jelismétlő, amely pontosított adatokat továbbít a már úton lévő drónok irányába, így azok nagyobb eséllyel érnek célba.

Zelenszkij szerint korábban Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök tagadta, hogy közük lenne az orosz invázióhoz bármilyen formában, és arról beszélt, hogy a támadó drónok és rakéták csak áthaladnak az országon.

Ez ugyanakkor az ukrán elnök szerint hazugság volt, a most megjelent jelismétlő tornyok ugyanis egy új technológia részét képezik és frissen állították fel őket. Ezek a jelismétlők pedig nagyban hozzá is járultak ahhoz, hogy az orosz haderő eredményes csapásokat tudott végrehajtani az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Zelenszkij szerint ebben óriási felelőssége van a belarusz elnöknek, akit az ukrán elnök szerint szorosan figyelemmel kísérnek.

Figyelemmel fogjuk kísérni a katonai segítséget, amelyet a belarusz elnök nyújt. Ugyanakkor nem vetettük fel a katonai beavatkozás kérdését az amerikaiaknak, mert láttuk, hogy ők eltökéltek abban, hogy diplomáciai úton eredményt találjanak Lukasenkával”

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Február 18-án Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy Ukrajna szankciócsomagot vezetett be Aljakszandr Lukasenka, belarusz elnök ellen, amiért segítette Oroszországot a háborúban.