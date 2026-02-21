Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Volodimir Zelenszkij február 20-án adott interjút az Agence France-Presse hírügynökségnek Kijevben, ahol arról beszélt: az ukrán hadsereg új déli ellentámadása kézzelfogható eredményeket hozott. Állítása szerint az ukrán erők 300 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól – számolt be róla a Kyiv Independent.

Újabb területeket vett vissza Ukrajna az orosz erőktől – erről beszélt Volodimir Zelenszkij Fotó: AFP

Az elnök hangsúlyozta: szerinte nem igaz az az állítás, hogy Ukrajna vesztésre állna.

Nem lehet azt mondani, hogy vesztésre állunk a háborúban. Őszintén szólva, biztosan nem állunk vesztésre

– idézte őt a France24.

The United States has made tough demands regarding Donbas.



Zelensky complained about this in an interview with AFP after the talks.



The Americans and Russians are saying: if you want the conflict to end tomorrow, leave Donbas.



🔹 RIA Novosti pic.twitter.com/ODVy3gBwKI — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) February 21, 2026

Zelenszkij nem részletezte, pontosan mikor indult az ellentámadás, és annak időkeretéről sem beszélt. Azt azonban kiemelte: elsősorban a hadsereget illeti elismerés. Mint mondta, „nem fogok túl sok részletbe bocsátkozni”, de a felszabadított terület nagysága önmagáért beszél.

Oroszország 2025-ben újabb szárazföldi offenzívát indított Ukrajna ellen. Erőinek jelentős részét a kelet-ukrajnai Donyeck megyében vonta össze, közben fokozta hadműveleteit a déli Zaporizzsja megyében, sőt betört Dnyipropetrovszk megye déli részére is.

Zelenszkij már 2025 szeptemberében arról számolt be, hogy az ukrán ellentámadás során 160 négyzetkilométert sikerült visszafoglalni Donyeck megyében, valamint további 170 négyzetkilométert a front más szakaszain. A DeepState adatai szerint ugyanakkor 2025 folyamán az orosz erők összesen 4336 négyzetkilométer ukrán területet foglaltak el.

Zelenszkij továbbra is elutasítja a Donbász feladását

Az interjú előtt mindössze két nappal korábban zárult le a genfi béketárgyalások kétnapos fordulója, amelyet az Egyesült Államok közvetített.

A tárgyalások középpontjában a Donbász régió státusza állt, ám áttörés nem született.

Oroszország továbbra is azt követeli, hogy az ukrán erők teljes egészében vonuljanak ki a térségből, ezt a békemegállapodás előfeltételének tekintve. Kijev ezt elutasítja, és inkább a jelenlegi frontvonal befagyasztását tartja reális alapnak egy esetleges tűzszünethez.

Nem találtunk konstruktív megoldásokat a területi kérdésekben

– mondta Zelenszkij.