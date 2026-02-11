A Zelenszkij-terv 2027-re Ukrajnát betolná az EU-ba

Az Európai Unió Ukrajna csatlakozási törekvéseit a folyamatban lévő békefolyamat részének tekinti, ugyanakkor nem kíván találgatásokba bocsátkozni egy esetleges belépési dátumról – közölte az Európai Bizottság egyik szóvivője február 10-én. Korábban napvilágra került a hír, hogy az EU egy olyan tervet dolgoz ki, amely akár már 2027-ben lehetővé tenné Ukrajna csatlakozását a közösséghez– írja cikkében a The Kyiv Independent.

Ukrajnát gyorsítópályán csatolnák az unióhoz a Zelenszkij-terv alapján

Fotó: AFP

Az állítólag korai szakaszban lévő, ötlépcsős javaslat célja, hogy Kijevet szorosabban az európai tömbhöz csatolja, és távolabb Oroszországtól, amelynek teljes körű inváziója a negyedik évfordulójához közeledik.

A decemberi lvivi uniós találkozón az Európai Bizottság és Ukrajna megállapodott abban, hogy előrelépnek a folyamat technikai oldalán, miközben Magyarország továbbra is blokkolja a csatlakozási klaszterek megnyitását.

A terv kulcseleme a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor ellenállásának leküzdése. A tárgyalás alatt álló javaslatok között szerepel az is, hogy megvárják, amíg szerintük Orbánt leváltják az áprilisi parlamenti választásokon, megvonják Magyarország szavazati jogát az EU-szerződés 7. cikke alapján, vagy meggyőzik Donald Trump amerikai elnököt, hogy garantálja: senki nem fogja blokkolni a lehetséges megállapodást.

A gyorsított ukrán csatlakozás körüli megosztottság azonban túlmutat Magyarországon. Miközben az uniós bővítési biztos, Marta Kos szerint számos tagállam támogatja Ukrajna csatlakozásának felgyorsítását, addig a legnagyobb uniós gazdaságot vezető német kancellár, Friedrich Merz kijelentette: a 2027-es belépési dátum „szóba sem jöhet”.