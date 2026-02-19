Zelenszkij: Ukrajna nem vonul ki Donbászból, nem adja fel méltóságát

Zelenszkij úgy fogalmazott: „Ezrek, tízezrek vesztették életüket ezen az úton, Ukrajna ezen részének védelmében”, ezért Kijev számára elfogadhatatlan bármilyen olyan javaslat, amely csapatkivonást vagy területi engedményt írna elő. Az elnök szerint az ilyen elképzelések „hihetetlenek”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: AFP

A nyilatkozat a Svájcban zajló, amerikai közvetítéssel folytatott egyeztetések után hangzott el, amelyek célja az Oroszország által indított, immár negyedik évébe lépő háború lezárása. Zelenszkij elismerte, hogy a technikai kérdésekben – például egy esetleges tűzszünet ellenőrzési mechanizmusáról – történt előrelépés, ám a politikai kérdésekben, különösen a területi vitákban továbbra is jelentős a távolság a felek között.

Az ukrán elnök szerint bármilyen tartós rendezéshez „erős biztonsági garanciákra” van szükség, amelyek biztosítják, hogy a nemzetközi közösség – vagy egyes országok – készek reagálni, ha Oroszország újabb agressziót indítana. A személyes bizalom kérdését elutasította, és hangsúlyozta: Ukrajnának „intézményi” garanciákra van szüksége.

Zelenszkij kitért a háború belpolitikai következményeire is. Elmondása szerint az ukrán törvények nem teszik lehetővé országos választások megtartását hadiállapot idején, ugyanakkor jelezte: ha sikerülne legalább kéthónapos tűzszünetet elérni, kezdeményezné a parlamentnél a jogszabály módosítását.

Az interjúban az államfő élesen bírálta a nemzetközi sportéletben szerinte tapasztalható „kettős mércét” is. Felháborítónak nevezte, hogy egy ukrán sportolót kizártak a téli olimpiáról egy háborús emlékszimbólum miatt, miközben az orosz és belarusz versenyzők indulását több nemzetközi szervezet is engedélyezi.

Az egyeztetések a tervek szerint folytatódnak.

A Donyec-medence – közismert nevén Donbász – történelmi, kulturális és gazdasági régió Kelet-Ukrajnában, amely a rajta áthaladó Donyec folyóról kapta a nevét. A legelterjedtebb meghatározás szerint a Donyecki és a Luhanszki területet foglalja magában, bár határait hivatalosan soha nem jelölték ki, és a történelmi szénmedence egyes részei a mai Dnyipropetrovszki területre és Dél-Oroszországba is átnyúltak. A térség a 19. század végétől vált jelentős szénbányászati és nehézipari központtá, és a zaporizzsjai, illetve a doni kozákok történelmi határvidékének számított.