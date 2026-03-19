CPAC Hungary

Abascal és Bolsonaro is a CPAC Hungary színpadán

A spanyol VOX párt vezére és a latin-amerikai jobboldal legismertebb arca is Budapestre érkezik. A CPAC Hungary újabb két felszólalóját jelentette be Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán.
CPAC HungarySantiago AbascalBolsonaro

Szánthó Miklós közösségi oldalán jelentett be, hogy Budapestre érkezik Santiago Abascal és Eduardo Bolsonaro is. A spanyol VOX vezetője és a latin-amerikai jobboldal egyik legismertebb arca is beszédet mondd indén a CPAC Hungary keretében. 

Santiago Abascal is felszólal majd a CPAC Hungary keretében
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A VOX vezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke következetesen kiáll Magyarország mellett, többször méltatta a magyar határvédelmi intézkedéseket, és azt, hogy hazánk nem hátrál meg, ha a háborúpárti brüsszeli elittel, vagy hazai ügynökeikkel kell vitába szállnia a nemzeti érdekek mentén 

– írta bejelentő posztjában Szánthó Miklós.

A főigazgató egyúttal hangsúlyozta, hogy a spanyol politikus „a háború ügyében is egyértelműen fogalmaz: a béke fontosságát hangsúlyozza, ellenzi a katonák küldését, és kimondja azt is, amit sokan nem mernek, hogy a szankciók jobban sújtják Európát, mint Oroszországot”.

„Egy határozott, karakteres vezető érkezik, aki nem fél szembemenni a fősodorral, és következetesen képviseli a nemzeti érdekeket” – nyomatékosította.

Szánthó Miklós szintén méltatta Eduardo Bolsonarot, aki a latin-amerikai jobboldal egyik legismertebb arca. „Eduardo annak ellenére küzd rendíthetetlenül a globalistákkal, hogy apját, Jair Bolsonarot börtönbe vetették, és őt is folyamatos fenyegetések érik” – írta a főigazgató.

Hangja nemcsak Brazíliában, hanem világszerte visszhangra talál: következetesen kiáll a nemzeti szuverenitás és a hagyományos értékek mellett

– emelte ki.

Szánthó Miklós egyúttal elmondta, Bolsonaro üzenete sokak számára ismerős lehet Magyarországon is, hiszen „Kijev, Brüsszel és hazai ügynökeik egyaránt zsarolják és fenyegetik a hazai jobboldalt, amely szintén dacol a háborúpárti globalista elittel”.

 

