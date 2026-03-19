Abascal és Bolsonaro is a CPAC Hungary színpadán

Szánthó Miklós közösségi oldalán jelentett be, hogy Budapestre érkezik Santiago Abascal és Eduardo Bolsonaro is. A spanyol VOX vezetője és a latin-amerikai jobboldal egyik legismertebb arca is beszédet mondd indén a CPAC Hungary keretében.

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A VOX vezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke következetesen kiáll Magyarország mellett, többször méltatta a magyar határvédelmi intézkedéseket, és azt, hogy hazánk nem hátrál meg, ha a háborúpárti brüsszeli elittel, vagy hazai ügynökeikkel kell vitába szállnia a nemzeti érdekek mentén

– írta bejelentő posztjában Szánthó Miklós.

A főigazgató egyúttal hangsúlyozta, hogy a spanyol politikus „a háború ügyében is egyértelműen fogalmaz: a béke fontosságát hangsúlyozza, ellenzi a katonák küldését, és kimondja azt is, amit sokan nem mernek, hogy a szankciók jobban sújtják Európát, mint Oroszországot”.

„Egy határozott, karakteres vezető érkezik, aki nem fél szembemenni a fősodorral, és következetesen képviseli a nemzeti érdekeket” – nyomatékosította.

Szánthó Miklós szintén méltatta Eduardo Bolsonarot, aki a latin-amerikai jobboldal egyik legismertebb arca. „Eduardo annak ellenére küzd rendíthetetlenül a globalistákkal, hogy apját, Jair Bolsonarot börtönbe vetették, és őt is folyamatos fenyegetések érik” – írta a főigazgató.

Hangja nemcsak Brazíliában, hanem világszerte visszhangra talál: következetesen kiáll a nemzeti szuverenitás és a hagyományos értékek mellett

– emelte ki.

Szánthó Miklós egyúttal elmondta, Bolsonaro üzenete sokak számára ismerős lehet Magyarországon is, hiszen „Kijev, Brüsszel és hazai ügynökeik egyaránt zsarolják és fenyegetik a hazai jobboldalt, amely szintén dacol a háborúpárti globalista elittel”.