Putyin váratlan ajánlatot tett Trumpnak – erre senki sem számított

Alice Weidel

Alice Weidel: A háború és az erőszak fenyegeti a szabadságot Európában

A CPAC 2026 Hungaryn Alice Weidel, a német AfD társelnöke is felszólalt. Óriási megtiszteltetés és égető kötelesség számomra, hogy a nemzeteinket érintő időszakban felszólaljak önök előtt itt Budapesten.
A CPAC 2026 Hungary alkalmával Alice Weidel, a német AfD társelnöke is felszólalt. Óriási megtiszteltetés és égető kötelesség számomra, hogy a nemzeteinket érintő időszakban felszólaljak önök előtt itt Budapesten. Ez a konferencia a szabadság fáklyájaként világít, bevilágítva egész Európát, újjáélesztve a reményt milliók szívében – hangsúlyozta az AfD társelnöke. 

Köszönetet szeretnék mondani a CPAC szervezőinek és mindenekelőtt a vendéglátónknak Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, amiért meghívott és lehetővé tette, hogy felszólalhassak önök előtt az Afd párt vezetőjeként, amely az Alternatíva Németországért rövidítése, és ami alternatívát jelent Németország számára, és a jövőben Németország jogos vezető pártja lesz 

– mondta Alice Weidel, hozzátéve:

„Európa útelágazáshoz ért. A háború és az erőszak fenyegeti a szabadságot, előrevetítve a szegénységet és a jólét szándékos elpusztítását. Ezek azok az égető veszélyek, amelyekkel szembesülünk manapság, és amelyek a kultúránkat, értékeinket és életminőségünket támadják. Az európaiak egy csodálatos, egyedi történelmi és kulturális hagyaték örökösei. A civilizációnk három pilléren nyugszik. A görög filozófia kutató eszméin, Róma államalapításán és a keresztény hagyományokon. Ezekből a gyökerekből származnak azok az értékek, amelyekben hiszünk: a szabad állampolgárok jogai, a gondolkodás, a szólásszabadság és a sajtószabadság.”

 

