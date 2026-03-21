Andrej Babis méltatta a magyar miniszterelnököt

A cseh miniszterelnök a tegnapi terrortámadás után kénytelen volt lemondani a részvételt az eseményen. Andrej Babis azonban videós üzenetben köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit, egyúttal pedig hangsúlyozta, hogy Európának hosszútávú és következetes politikára van szüksége, ebben a tekintetben pedig Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya példaértékű.

Babis sajnos otthoni kötelezettségei miatt nem tudott részt venni a rendezvényen

Babis videója elején bocsánatot kért, amiért nem lehet személyesen jelen, habár az eredeti terve ez volt. A kötelesség azonban elszólította, miután a tegnapi súlyos támadás okán azonnal vissza kellett térnie, hogy koordinálja a reagálást. „Nagyon sajnálom ezt. Fontos volt számomra, hogy ott legyek” – hangsúlyozta.

Beszédében a cseh kormányfő kiemelte, hogy „a mai összejövetelük nem csupán egy újabb politikai esemény”.

Egyértelmű jelzés arra, hogy vannak olyan vezetők Európában, akik megértik a felelősségüket, vezetők, akik nem félnek nyíltan beszélni nemzeteink jövőjéről. Ami egyesít minket, az egyszerű, de alapvető. A szuverenitás, a biztonság és a polgáraink iránti felelősség

– nyomatékosította.

A cseh miniszterelnök szerint az elmúlt években Európa túl sok bizonyosságot veszített. Az emberek ezt érzik a mindennapi életükben, instabilitást és növekvő bizonytalanságot látnak, és válaszokat várnak.

Ez a legfontosabb. A bizonyosság képességet jelent. A bizonyosság biztonságot jelent. A bizonyosság azt jelenti, hogy a családok félelem nélkül tervezhetik meg a jövőjüket. És itt számít a vezetés. Európa ma nemcsak politikai kihívásokkal néz szembe, hanem mélyebbekkel is, mint például a demográfiai csökkenés, a bizalomvesztés és a gyengülő identitástudat

– fogalmazott Babis.

Ezek a politikus szerint nem olyan problémák, amelyeket egyik napról a másikra vagy szlogenekkel lehet megoldani. Hosszú távú, következetes politikára van szükségük. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy az árral szemben menjünk.

Orbán Viktor kormánya megmutatta, hogy egy ilyen út lehetséges. Orbán Viktor úgy döntött, hogy támogatja a családokat, megvédi Magyarország határait és megvédi a nemzeti érdekeket. Most a választókon múlik, hogy folytatják-e ezt a bevált utat, vagy kockáztatják, hogy a bizonytalanságba lépnek

– méltatta a magyar miniszterelnököt.

Ez a választás ma fontosabb, mint valaha. Ezért olyan fontos a Magyarország előtt álló döntés. Ez nem csupán politikai döntés, nem csak egyetlen választás. Nehéz időkben az emberek nem az ismeretlent keresik. Olyan vezetőket keresnek, akik már bebizonyították, hogy képesek átvezetni országukat a kihívásokon. És kétségtelenül Orbán Viktor ezt a bizonyosságot képviseli

– zárta üzenetét a cseh kormányfő.