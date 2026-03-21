Andy Harris: A vandálok a kapu előtt állnak

A CPAC 2026 Hungaryn beszédet mondott Andy Harris amerikai kongresszusi képviselő. Beszéde elején úgy fogalmazott, van egy mondás a katonaságnál, hogyha nem ragadod meg a fegyvert, akkor még nem érted el a célt. Orbán Viktor már mindenképp elérte a célt – tette hozzá. Mint mondta, ma a szólásszabadság, a magántulajdon és a korlátozott kormányzati hatalom ma támadás alatt állnak.

Mint mondta, az értékeink fenntartása mindenképpen egységet igényel és folyamatos éberséget. A szólásszabadságot mindenképpen meg kell védeni.

Andy Harris, amerikai kongresszusi képviselő

Fotó: Alapjogokért Központ/Facebook

A mi vandáljaink állnak a kapuk előtt. Ők azok, akik tönkre akarják tenni a civilizációnkat, és néhányan már be is jutottak a kapun belülre. A baloldali, jobboldalra helyezkedő csoportok, a kommunista csoportok, az ateisták, a baloldali gondolkodók, a genderideológia fanatikusok, a radikális zöldben hívők és a globális elitisták el akarják pusztítani a keresztény nyugati értékeinket.

– fogalmazott.