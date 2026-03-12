Közel egy hónapja, Quentin Deranque-t, egy 23 éves fiatalt antifasiszta tüntetők vertek halálra a franciaországi Lyon utcáin. Tavaly az országban 74 összecsapást regisztráltak radikális aktivisták között, ami 42 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Ezek közül 52-t szélsőbaloldali aktivisták provokáltak, ami az esetek közel 70 százalékát teszi ki. 2026 januárja óta hét új összecsapást jegyeztek fel, amelyek közül hat szélsőbaloldali aktivisták által elkövetett támadásnak minősül, amelyek a radikális jobboldal aktivistái ellen irányultak – írja az fdesouche.com.

A 23 éves Quentin Deranqueot antifasiszta tüntetők vertek halálra

Fotó: AFP

A támadások leggyakrabban egyetemi környezetben történnek, különösen Nantes-ban, Rennes-ben vagy Strasbourgban, konferenciák margóján vagy szórólaposztási akciók során. Frédéric Lauze, a francia rendőrség szóvivője szerint az antifasiszta mozgalmakhoz köthető fenyegetést ma alábecsülik.

Túlságosan az szélsőjobboldali csoportokra irányítottuk a figyelmünket. [...] A valóságban azonban több erőszakot tapasztalunk a szélsőbaloldal részéről. Hiányzik a velük szembeni szigor és határozottság...

– fogalmazott. A szakszervezeti vezető kiemeli ezeknek az erőszakos cselekményeknek az ideológiai dimenzióját is. 2017 óta 25 radikális politikai csoportot oszlattak fel az országban, amelyek közül 20 a szélsőjobboldalról, 5 pedig a szélsőbaloldalról került ki.