Antiszemitizmus miatt kilépett a német Baloldali Pártból Brandenburg biztosa

Brandenburg antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős biztosa, Andreas Büttner kilépett a német Baloldali Pártból (Die Linke). A politikus az antiszemitizmusról és a Közel-Keletről szóló, évek óta húzódó belső viták után hozta meg döntését. A Jüdische Allgemeine által ismertetett nyilatkozatában Büttner azt írta: nem tud tovább a párt tagja maradni anélkül, hogy feladná saját meggyőződését. Mint mondta, a párt egyes köreiben tolerálják az antiszemita narratívákat – számolt be róla a Brussels Signal.

Nem maradhatok tovább ennek a pártnak a tagja anélkül, hogy elárulnám saját meggyőződésemet

– fogalmazott. A biztos emlékeztetett arra is, hogy megválasztásakor nemcsak saját pártjától kapott támogatást, hanem a szociáldemokrata SPD-től, a CDU-tól és a Zöldektől is.

Szerinte ez akkor azt jelezte, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés pártpolitikai határokon túlmutató feladat.

Ezért különösen megdöbbentőnek tartja mindazt, amit az elmúlt években saját pártjában tapasztalt. A feszültséget egy alsó-szászországi regionális párthatározat csak tovább élezte, amely a „cionizmus elutasítására” szólít fel, és Izraelt etnonacionalista államként írja le.

A dokumentum szerint Izrael gyarmatosítást hirdet és háborúkat szít a Közel-Keleten.

A határozat azt is állítja, hogy a megszállás és a kilátástalanság terrorhoz vezetett, valamint az „apartheid végére” szólít fel Izraelben és a megszállt területeken.

‼️ Die Linke in Niedersachsen hat auf ihrem Landesparteitag einen Antrag beschlossen, in dem die "Ideologie des Zionismus" abgelehnt und Israel damit das Existenzrecht in seiner jetzigen Staatsform abgesprochen wird.https://t.co/YNN1HndNTS pic.twitter.com/G77zHxyh78 — Michael Thaidigsmann (@Thaidigsmann) March 15, 2026

A pártban tolerálják az antiszemita narratívákat

Büttner szerint mindez újabb jele annak, hogy a párt egyes köreiben tolerálják az antiszemita narratívákat. A politikus már korábban is bírálta a Die Linkét, amiért szerinte nem lépett fel kellő határozottsággal az antiszemita retorikával szemben.

Kifogásolta azt is, hogy a párt elutasítja a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) antiszemitizmus-definícióját, és inkább más értelmezési kereteket támogat.

A konfliktus 2025-ben kezdődött, amikor több párttag is megpróbálta kizárni Büttnert a közösségi médiában tett Izrael-párti kijelentései miatt. A biztos korábban védelmébe vette az Izraelbe irányuló fegyverszállításokat, és azzal is megvádolta az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynökségét, az UNRWA-t, hogy kapcsolatban áll a Hamásszal. Kritikusai szerint ezek az álláspontok szembemennek a párt hivatalos politikájával.

Büttner arról is beszélt, hogy az elmúlt években személyes támadások érték.

Fenyegetések és megfélemlítések célpontja lett Izraellel és az antiszemitizmussal kapcsolatos álláspontja miatt. 2026 januárjában gyújtogatás történt a brandenburgi lakásánál, miközben a családja otthon tartózkodott. Az esetet egy korábbi rongálás előzte meg, amikor náci szimbólumokat helyeztek el az autóján. A biztos szerint azonban saját pártja mindezzel kapcsolatban hallgatott. Lemondását bejelentve úgy fogalmazott: a helyzet eljutott arra a pontra, amikor a párton belüli munka lehetetlenné vált.

Ez egyszerűen nem mehet így tovább

– hangsúlyozta. Andreas Büttner 2015 óta volt a Die Linke tagja, korábban pedig a brandenburgi tartományi parlament képviselőjeként is dolgozott.