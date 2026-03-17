Antiszemitizmus miatt kilépett a német Baloldali Pártból Brandenburg biztosa

Brandenburg antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős biztosa, Andreas Büttner kilépett a német Baloldali Pártból (Die Linke). A politikus az antiszemitizmusról és a Közel-Keletről szóló, évek óta húzódó belső viták után hozta meg döntését. A Jüdische Allgemeine által ismertetett nyilatkozatában Büttner azt írta: nem tud tovább a párt tagja maradni anélkül, hogy feladná saját meggyőződését. Mint mondta, a párt egyes köreiben tolerálják az antiszemita narratívákat – számolt be róla a Brussels Signal.
– fogalmazott. A biztos emlékeztetett arra is, hogy megválasztásakor nemcsak saját pártjától kapott támogatást, hanem a szociáldemokrata SPD-től, a CDU-tól és a Zöldektől is.
Szerinte ez akkor azt jelezte, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés pártpolitikai határokon túlmutató feladat.
Ezért különösen megdöbbentőnek tartja mindazt, amit az elmúlt években saját pártjában tapasztalt. A feszültséget egy alsó-szászországi regionális párthatározat csak tovább élezte, amely a „cionizmus elutasítására” szólít fel, és Izraelt etnonacionalista államként írja le.
A dokumentum szerint Izrael gyarmatosítást hirdet és háborúkat szít a Közel-Keleten.
A határozat azt is állítja, hogy a megszállás és a kilátástalanság terrorhoz vezetett, valamint az „apartheid végére” szólít fel Izraelben és a megszállt területeken.
Büttner szerint mindez újabb jele annak, hogy a párt egyes köreiben tolerálják az antiszemita narratívákat. A politikus már korábban is bírálta a Die Linkét, amiért szerinte nem lépett fel kellő határozottsággal az antiszemita retorikával szemben.
Kifogásolta azt is, hogy a párt elutasítja a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) antiszemitizmus-definícióját, és inkább más értelmezési kereteket támogat.
A konfliktus 2025-ben kezdődött, amikor több párttag is megpróbálta kizárni Büttnert a közösségi médiában tett Izrael-párti kijelentései miatt. A biztos korábban védelmébe vette az Izraelbe irányuló fegyverszállításokat, és azzal is megvádolta az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynökségét, az UNRWA-t, hogy kapcsolatban áll a Hamásszal. Kritikusai szerint ezek az álláspontok szembemennek a párt hivatalos politikájával.
Büttner arról is beszélt, hogy az elmúlt években személyes támadások érték.
Fenyegetések és megfélemlítések célpontja lett Izraellel és az antiszemitizmussal kapcsolatos álláspontja miatt. 2026 januárjában gyújtogatás történt a brandenburgi lakásánál, miközben a családja otthon tartózkodott. Az esetet egy korábbi rongálás előzte meg, amikor náci szimbólumokat helyeztek el az autóján. A biztos szerint azonban saját pártja mindezzel kapcsolatban hallgatott. Lemondását bejelentve úgy fogalmazott: a helyzet eljutott arra a pontra, amikor a párton belüli munka lehetetlenné vált.
– hangsúlyozta. Andreas Büttner 2015 óta volt a Die Linke tagja, korábban pedig a brandenburgi tartományi parlament képviselőjeként is dolgozott.