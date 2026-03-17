Németország

Antiszemitizmus miatt kilépett a német Baloldali Pártból Brandenburg biztosa

Kilépett a német Baloldali Pártból (Die Linke) Brandenburg antiszemitizmus-ellenes biztosa. Szerinte a párton belül egyre inkább teret kapnak az antiszemita narratívák. Andreas Büttner úgy fogalmazott: nem maradhat a párt tagja, mert így elárulná saját meggyőződését. Döntését egy Izraellel és a cionizmussal kapcsolatos vitatott párthatározat is felgyorsította.
Németországbotránybaloldalcionizmusantiszemitizmus

Brandenburg antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős biztosa, Andreas Büttner kilépett a német Baloldali Pártból (Die Linke). A politikus az antiszemitizmusról és a Közel-Keletről szóló, évek óta húzódó belső viták után hozta meg döntését. A Jüdische Allgemeine által ismertetett nyilatkozatában Büttner azt írta: nem tud tovább a párt tagja maradni anélkül, hogy feladná saját meggyőződését. Mint mondta, a párt egyes köreiben tolerálják az antiszemita narratívákat  – számolt be róla a Brussels Signal.

Andreas Büttner szerint a párton belül egyre inkább teret kap az antiszemitizmus
Andreas Büttner szerint a párton belül egyre inkább teret kap az antiszemitizmus Fotó: AFP

Nem maradhatok tovább ennek a pártnak a tagja anélkül, hogy elárulnám saját meggyőződésemet

– fogalmazott. A biztos emlékeztetett arra is, hogy megválasztásakor nemcsak saját pártjától kapott támogatást, hanem a szociáldemokrata SPD-től, a CDU-tól és a Zöldektől is. 

Szerinte ez akkor azt jelezte, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés pártpolitikai határokon túlmutató feladat.

 Ezért különösen megdöbbentőnek tartja mindazt, amit az elmúlt években saját pártjában tapasztalt. A feszültséget egy alsó-szászországi regionális párthatározat csak tovább élezte, amely a „cionizmus elutasítására” szólít fel, és Izraelt etnonacionalista államként írja le. 

A dokumentum szerint Izrael gyarmatosítást hirdet és háborúkat szít a Közel-Keleten. 

A határozat azt is állítja, hogy a megszállás és a kilátástalanság terrorhoz vezetett, valamint az „apartheid végére” szólít fel Izraelben és a megszállt területeken.

A pártban tolerálják az antiszemita narratívákat

Büttner szerint mindez újabb jele annak, hogy a párt egyes köreiben tolerálják az antiszemita narratívákat. A politikus már korábban is bírálta a Die Linkét, amiért szerinte nem lépett fel kellő határozottsággal az antiszemita retorikával szemben. 

Kifogásolta azt is, hogy a párt elutasítja a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) antiszemitizmus-definícióját, és inkább más értelmezési kereteket támogat.

A konfliktus 2025-ben kezdődött, amikor több párttag is megpróbálta kizárni Büttnert a közösségi médiában tett Izrael-párti kijelentései miatt. A biztos korábban védelmébe vette az Izraelbe irányuló fegyverszállításokat, és azzal is megvádolta az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynökségét, az UNRWA-t, hogy kapcsolatban áll a Hamásszal. Kritikusai szerint ezek az álláspontok szembemennek a párt hivatalos politikájával.

Büttner arról is beszélt, hogy az elmúlt években személyes támadások érték. 

Fenyegetések és megfélemlítések célpontja lett Izraellel és az antiszemitizmussal kapcsolatos álláspontja miatt. 2026 januárjában gyújtogatás történt a brandenburgi lakásánál, miközben a családja otthon tartózkodott. Az esetet egy korábbi rongálás előzte meg, amikor náci szimbólumokat helyeztek el az autóján. A biztos szerint azonban saját pártja mindezzel kapcsolatban hallgatott. Lemondását bejelentve úgy fogalmazott: a helyzet eljutott arra a pontra, amikor a párton belüli munka lehetetlenné vált.

Ez egyszerűen nem mehet így tovább

– hangsúlyozta. Andreas Büttner 2015 óta volt a Die Linke tagja, korábban pedig a brandenburgi tartományi parlament képviselőjeként is dolgozott.

