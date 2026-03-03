Találat érhette az iráni atomlétesítményeket – forrong a Közel-Kelet

Hírlevél
Amerikai sajtóértesülések szerint megrongálódtak az iráni nukleáris program egyik kulcsfontosságú létesítményének épületei a hétvégén indított amerikai–izraeli csapások következtében. A CNN beszámolója alapján friss műholdfelvételek károkat mutatnak a natanzi atomerőmű területén.
Atomlétesítmények sérültek? A Vantor nevű vállalat által az elmúlt 48 órában készített képek elemzése szerint egy nagy raktárépület és két kisebb, kétszintes épület sérülhetett meg. A CNN szerint ezek az objektumok a föld alatti létesítményekhez vezető munkás- és szállítási hozzáférési pontokként szolgálhattak.

atomlétesítmény
A natanzi atomerőmű műholdfelvétele (Fotó: VANTOR)

Ugyanakkor a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi hétfőn arról beszélt: a szakértők egyelőre nem látják egyértelmű jeleit annak, hogy az iráni nukleáris létesítmények súlyosan megsérültek volna, írja a RIA Novosztyi.

Atomlétesítmények mellett több mint ezer célpont az első napokban

Szombaton az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású katonai műveletet indított Irán ellen. Izrael közlése szerint a cél Teherán nukleáris fegyverhez jutásának megakadályozása. Donald Trump amerikai elnök bejelentette: Washington az iráni haditengerészet és a védelmi ipar megsemmisítésére törekszik, és felszólította az iráni lakosságot a rezsim megdöntésére.

Az iráni Vörös Félhold szerint az amerikai és izraeli támadásoknak legalább 555 halálos áldozata van.

Az amerikai hadsereg hétfőn azt közölte, hogy az első 48 órában több mint 1250 célpontot támadtak. A célpontok között parancsnoki központok, ballisztikusrakéta-állások, hadihajók, tengeralattjárók és hajó elleni rakétarendszerek szerepeltek. A Közel-Keleten működő amerikai katonai parancsnokság, a Centcom adatai szerint már az első napon ezer feletti csapást hajtottak végre.

Megsemmisült az iráni flotta?

Az amerikai közlés szerint az iráni haditengerészet súlyos veszteségeket szenvedett az Ománi-öbölben, írja a le Figaro.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága tájékoztatása alapján két nappal ezelőtt még 11 iráni hadihajó állomásozott a térségben, mára azonban egy sem maradt.

Teherán eközben rakétatámadásokat indított izraeli célpontok, valamint közel-keleti amerikai bázisok ellen. A térségben a harcok tovább eszkalálódnak, és a jelentések szerint nemcsak katonai, hanem polgári infrastruktúra is találatot kapott.

Putyin: Vissza kell térni a tárgyalóasztalhoz

Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy értékelte: az amerikai és izraeli akciók derékba törték az iráni nukleáris programról szóló tárgyalásokon elért előrelépést.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin chairs a Security Council meeting via videolink in Moscow on February 27, 2026. (Photo by Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP/Gavriil Grigorov)

Moszkva a párbeszédhez való visszatérést sürgeti, és közölte: mindent megtesz a térség stabilizálásáért.

Putyin a napokban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Bahrein vezetőivel is egyeztetett a helyzet rendezéséről.



 


 

 

