Találat érhette az iráni atomlétesítményeket – forrong a Közel-Kelet

Atomlétesítmények sérültek? A Vantor nevű vállalat által az elmúlt 48 órában készített képek elemzése szerint egy nagy raktárépület és két kisebb, kétszintes épület sérülhetett meg. A CNN szerint ezek az objektumok a föld alatti létesítményekhez vezető munkás- és szállítási hozzáférési pontokként szolgálhattak.

A natanzi atomerőmű műholdfelvétele (Fotó: VANTOR)

Ugyanakkor a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi hétfőn arról beszélt: a szakértők egyelőre nem látják egyértelmű jeleit annak, hogy az iráni nukleáris létesítmények súlyosan megsérültek volna, írja a RIA Novosztyi.

Atomlétesítmények mellett több mint ezer célpont az első napokban

Szombaton az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású katonai műveletet indított Irán ellen. Izrael közlése szerint a cél Teherán nukleáris fegyverhez jutásának megakadályozása. Donald Trump amerikai elnök bejelentette: Washington az iráni haditengerészet és a védelmi ipar megsemmisítésére törekszik, és felszólította az iráni lakosságot a rezsim megdöntésére.

Az iráni Vörös Félhold szerint az amerikai és izraeli támadásoknak legalább 555 halálos áldozata van.

Az amerikai hadsereg hétfőn azt közölte, hogy az első 48 órában több mint 1250 célpontot támadtak. A célpontok között parancsnoki központok, ballisztikusrakéta-állások, hadihajók, tengeralattjárók és hajó elleni rakétarendszerek szerepeltek. A Közel-Keleten működő amerikai katonai parancsnokság, a Centcom adatai szerint már az első napon ezer feletti csapást hajtottak végre.

Megsemmisült az iráni flotta?

Az amerikai közlés szerint az iráni haditengerészet súlyos veszteségeket szenvedett az Ománi-öbölben, írja a le Figaro.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága tájékoztatása alapján két nappal ezelőtt még 11 iráni hadihajó állomásozott a térségben, mára azonban egy sem maradt.

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Teherán eközben rakétatámadásokat indított izraeli célpontok, valamint közel-keleti amerikai bázisok ellen. A térségben a harcok tovább eszkalálódnak, és a jelentések szerint nemcsak katonai, hanem polgári infrastruktúra is találatot kapott.