Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat Kijevben – valami történt Zelenszkijjel

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Ukrajna

Az emberrablók már mindent megengednek maguknak

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt időszakban egyre feszültebb lett a helyzet Ukrajnában az erőszakos mozgósítások miatt. A lakosság pedig kezdi megelégelni, hogy sok esetben az emberrablók úgy viselkednek, mint a kiskirályok, ezen pedig a kamera jelenléte sem változtat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajna / orosz-ukrán háború / sorozás / emberrabló

Lényegében azt csinálnak az ukrán toborzó irodák munkatársai amit akarnak, ebbe pedig úgy fest nem csak a mozgósítás tartozik bele. Egy friss felvételen például az emberrablók elállnak egy egész utcát, amikor pedig az egyik sofőr számon kéri őket, még ők vannak felháborodva. 

Az emberrablók bármit megengednek maguknak
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A fiatal férfi által készített felvételen jól látható, ahogy a már sokak által jól ismert kisbusz keresztbe áll egy utcában. A videó Lemberg központjában készült a leírás alapján. 

A fiatal vezetőt nem sokkal a videó indulása után már meg is érkezik egy egy egyenruhás számon kérni, azonban a fiatal láthatóan tisztában van a jogaival és nem rémül meg az emberrablótól. A többi egyenruhás eközben a rendőrök kíséretében a telefonját nyomkodja a kisbusz hátuljában. 

A brigád csak azután volt hajlandó elállni az útból és elengedni a férfit, miután az rögzítette a jármű belsejében uralkodó állapotokat. 

Az hogy lényegében kiskirályként járják az emberrablók az utcákat már senkit nem lephet meg. Míg kezdetben igyekeztek sebezhető helyen, például otthonukban esetleg kórházban elfogni a civileket, mostanra már semmiféle gát nem maradt. Egy friss videón például jól láthatóan egy egész utca forgalmát megbénították. 

A forgalom résztvevői így élő egyenesben nézhették, ahogy hat egyenruhás cibál el egy férfit, akit jól láthatóan bántalmaznak is. 

Egy másik felvételen szintén az látható, amint az egyenruhások egy civilt rángatnak ki az autóból, miközben elállják az utat a forgalom elől. A férfi szinte azonnal a földre zuhan, azonban ez nem állítja meg az emberrablókat. 

A férfit jól kivehetően még a földön is bántalmazzák, majd néhány másodperc múlva már el is tűnik a jól ismert kisbusz hátuljában. 

Ukrajnában tehát jól láthatóan továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások, amelyek egyre nagyobb feszültséget szülnek a civilek és az egyenruhások között. A korlátlan hatalom pedig úgy látszik gyorsan a toborzók fejébe szállt. 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!