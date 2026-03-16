Az emberrablók már mindent megengednek maguknak

Lényegében azt csinálnak az ukrán toborzó irodák munkatársai amit akarnak, ebbe pedig úgy fest nem csak a mozgósítás tartozik bele. Egy friss felvételen például az emberrablók elállnak egy egész utcát, amikor pedig az egyik sofőr számon kéri őket, még ők vannak felháborodva.

Az emberrablók bármit megengednek maguknak

A fiatal férfi által készített felvételen jól látható, ahogy a már sokak által jól ismert kisbusz keresztbe áll egy utcában. A videó Lemberg központjában készült a leírás alapján.

A fiatal vezetőt nem sokkal a videó indulása után már meg is érkezik egy egy egyenruhás számon kérni, azonban a fiatal láthatóan tisztában van a jogaival és nem rémül meg az emberrablótól. A többi egyenruhás eközben a rendőrök kíséretében a telefonját nyomkodja a kisbusz hátuljában.

A brigád csak azután volt hajlandó elállni az útból és elengedni a férfit, miután az rögzítette a jármű belsejében uralkodó állapotokat.

Az hogy lényegében kiskirályként járják az emberrablók az utcákat már senkit nem lephet meg. Míg kezdetben igyekeztek sebezhető helyen, például otthonukban esetleg kórházban elfogni a civileket, mostanra már semmiféle gát nem maradt. Egy friss videón például jól láthatóan egy egész utca forgalmát megbénították.

A forgalom résztvevői így élő egyenesben nézhették, ahogy hat egyenruhás cibál el egy férfit, akit jól láthatóan bántalmaznak is.

Egy másik felvételen szintén az látható, amint az egyenruhások egy civilt rángatnak ki az autóból, miközben elállják az utat a forgalom elől. A férfi szinte azonnal a földre zuhan, azonban ez nem állítja meg az emberrablókat.

A férfit jól kivehetően még a földön is bántalmazzák, majd néhány másodperc múlva már el is tűnik a jól ismert kisbusz hátuljában.

Ukrajnában tehát jól láthatóan továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások, amelyek egyre nagyobb feszültséget szülnek a civilek és az egyenruhások között. A korlátlan hatalom pedig úgy látszik gyorsan a toborzók fejébe szállt.