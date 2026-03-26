Az ukrán fronton továbbra is kritikus az emberhiány, azonban a toborzók dolga egyre nehezebb, miután az ukrán lakosságnak érezhetően kezd elege lenni a karhatalmi erőszakos módszerekből. Az emberrablók több felvétel tanulsága szerint is, már akár a fegyverhasználattól sem riadnak vissza.
Egy friss videón egészen furcsa jeleneteket sikerült egy járókelőnek lencsevégre kapnia. A felvételen egy egyenruhás nagy erővel arcon üt egy civilt, amire a többi járókelő is felkapja a fejét.
Ezt érzékelve azonban az egyenruhás nemes egyszerűséggel elszalad a fizikai atrocitás után. Az esetet feltöltő csatorna megjegyzése szerint egyébként a tettlegességre azután került sor, miután az egyenruhás nem sokkal korábban rálőtt egy civilre, ami után a megtámadott férfi számon akarta kérni.
Ez azonban nem az egyetlen eset volt, amikor az egyenruhások már a fegyverhasználattól sem riadtak vissza.
Egy másik felvételen éppen egy járműben utazó férfit igazoltatnak a katonák, azonban amikor az egyenruhás előre lép a már jól ismert kisbuszhoz, a férfi gázt ad és elhajt a helyszínről.
Ezt azonban nem hagyják annyiban az emberrablók, akik szinte azonnal a pisztoly után nyúlnak, egyikük pedig le is ad két lövést a menekülő civil irányába. Mindezt egy forgalmas utca közepén.
Egy másik videóban ugyan nem kerül elő a fegyver, azonban az egyértelműen látszik, hogy a civilek biztonsága a legutolsó helyen szerepel az emberrablók listáján. A videón két civil veszi kamerával a már jól ismert kisbuszt, miközben két egyenruhás elfut a helyszínről.
Nem sokkal később az autóban ülő emberrabló gázt ad és elhajt a helyszínről, mindezt úgy, hogy az autó előtt álló két civilt majdnem elüti.
A felvétel végén jól láthatóan egy veszélyes manőver keretében kerül ki egy várakozó autót és siet feltehetőleg lábon menekülő kollégái irányába. Az emberrablók tehát jól láthatóan egyre agresszívabb és veszélyesebb módszerekkel végzik munkájukat, miközben az ukrán vezetés – amely aTisza Pártot segíti a választási kampányban – nem tesz semmit.
Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.
A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.
Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.