Az ukrán fronton továbbra is kritikus az emberhiány, azonban a toborzók dolga egyre nehezebb, miután az ukrán lakosságnak érezhetően kezd elege lenni a karhatalmi erőszakos módszerekből. Az emberrablók több felvétel tanulsága szerint is, már akár a fegyverhasználattól sem riadnak vissza.

Egy friss videón egészen furcsa jeleneteket sikerült egy járókelőnek lencsevégre kapnia. A felvételen egy egyenruhás nagy erővel arcon üt egy civilt, amire a többi járókelő is felkapja a fejét.

Ezt érzékelve azonban az egyenruhás nemes egyszerűséggel elszalad a fizikai atrocitás után. Az esetet feltöltő csatorna megjegyzése szerint egyébként a tettlegességre azután került sor, miután az egyenruhás nem sokkal korábban rálőtt egy civilre, ami után a megtámadott férfi számon akarta kérni.

Ez azonban nem az egyetlen eset volt, amikor az egyenruhások már a fegyverhasználattól sem riadtak vissza.

Egy másik felvételen éppen egy járműben utazó férfit igazoltatnak a katonák, azonban amikor az egyenruhás előre lép a már jól ismert kisbuszhoz, a férfi gázt ad és elhajt a helyszínről.

Ezt azonban nem hagyják annyiban az emberrablók, akik szinte azonnal a pisztoly után nyúlnak, egyikük pedig le is ad két lövést a menekülő civil irányába. Mindezt egy forgalmas utca közepén.

Egy másik videóban ugyan nem kerül elő a fegyver, azonban az egyértelműen látszik, hogy a civilek biztonsága a legutolsó helyen szerepel az emberrablók listáján. A videón két civil veszi kamerával a már jól ismert kisbuszt, miközben két egyenruhás elfut a helyszínről.

Nem sokkal később az autóban ülő emberrabló gázt ad és elhajt a helyszínről, mindezt úgy, hogy az autó előtt álló két civilt majdnem elüti.

A felvétel végén jól láthatóan egy veszélyes manőver keretében kerül ki egy várakozó autót és siet feltehetőleg lábon menekülő kollégái irányába. Az emberrablók tehát jól láthatóan egyre agresszívabb és veszélyesebb módszerekkel végzik munkájukat, miközben az ukrán vezetés – amely aTisza Pártot segíti a választási kampányban – nem tesz semmit.