Rachida Dati számára a párizsi polgármesteri szék megszerzése nem csupán egy újabb politikai pozíció lenne, hanem egy hosszú és rendkívül szimbolikus pálya csúcspontja, hiszen szerény körülmények közül jutott el a francia politika élvonalába. Az önkormányzati választásokat március 15-én és 22-én tartják. Dati véget akar vetni a 25 éve tartó baloldali polgármester-uralomnak Párizsban – írja a Politico.

Rachida Dati véget akar vetni a 25 éve tartó baloldali polgármester-uralomnak Párizsban Fotó: AFP

A Köztársaságiak párt kulturális minisztere jelenleg fej fej mellett áll a közvélemény-kutatásokban Emmanuel Grégoire szocialista politikussal. Kampányában elsősorban azokra a választókra próbál hatni, akik szeretnék lezárni a baloldal több mint negyed évszázados párizsi uralmát.

Dati programja határozott változásokat ígér a francia fővárosban.

Azt vállalta, hogy több helyi rendőrt alkalmaz, valamint véget vetne Anne Hidalgo jelenlegi polgármester autóforgalmat korlátozó intézkedéseinek. Emellett a magánszektort is nagyobb szerephez juttatná a súlyos párizsi lakhatási válság kezelésében. A politikus kampányát gyakran küzdelemként írja le. Egy közösségi médiában közzétett videóban például egy edzőteremben beszélt arról, hogy tervei megvalósítása egy bokszmeccshez hasonlít. Úgy fogalmazott:

Kitartást és elszántságot igényel, de az embernek el kell viselnie az ütéseket is.

Győzelme nemcsak Párizs politikai irányvonalát változtathatná meg, hanem komoly lendületet adhatna a Köztársaságiak pártnak is a jövő évi francia elnökválasztás előtt. Jelenleg a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés számít az egyik legerősebb kihívónak.

Kritikusai szerint a politikus tudatos stratégia részeként csatlakozott Macron kormányához Fotó: AFP

Datinak nemcsak a baloldalt kell legyőznie

A jelenlegi felmérések szerint akár öt jelölt is megszerezheti a szükséges tíz százalékos támogatottságot az első fordulóban, ami azt jelenti, hogy a második fordulóban is több induló maradhat versenyben. Dati mellett Emmanuel Grégoire, Pierre-Yves Bournazel a jobbközép Horizontok pártból, Sophia Chikirou a radikális baloldali Engedetlen Franciaország képviseletében, valamint Sarah Knafo, az Európai Parlament jobboldali képviselője is eséllyel pályázhat.

Ez a helyzet komoly kihívást jelent a konzervatív politikus számára.

A jobboldali és centrista jelöltek jelenléte ugyanis megoszthatja azokat a szavazókat, akik változást szeretnének a főváros vezetésében. A győzelemhez ezért Datinak legalább egyik jobboldali riválisát rá kellene vennie arra, hogy lépjen vissza a javára. Nem biztos azonban, hogy ez sikerül. Dati harcias stílusa gyakran vált ki vitákat, és korábban olyan éles kijelentéseket is tett, amelyek miatt ellenfelei támadják. A bulvársajtó szintén rendszeresen foglalkozik vele, többek között első gyermekének apaságával kapcsolatos pletykák vagy fényűző életstílusa miatt.

Jelenleg egy korrupcióellenes vizsgálat is folyik ellene, amely szerint állítólag nem jelentett be egy mintegy 420 ezer eurós ékszergyűjteményt. Dati minden vádat visszautasít.

Támogatói szerint azonban az ilyen kritikák gyakran túlzóak. Szerintük éppen a közvetlen kommunikációja és határozott fellépése az, ami sok választó számára vonzóvá teszi. Dati saját történetét is fontos részeként használja kampányának. Apja marokkói származású építőmunkás volt, ő pedig egy nagy családban nőtt fel szerény körülmények között. A politikus szerint a francia szociális rendszer – például az ingyenes felsőoktatás és az állami lakhatási programok – tette lehetővé számára, hogy később politikai pályára lépjen.

Politikai ismertségét az is erősítette, hogy korábban igazságügyi miniszter volt, majd kulturális miniszterként is az egyik legismertebb francia politikussá vált.

Ebben a szerepben több nagy eseményen is a figyelem középpontjába került: ott volt a Notre-Dame-székesegyház újranyitásán, a cannes-i filmfesztiválon és Emmanuel Macron brit látogatásán is. Kritikusai szerint a politikus tudatos stratégia részeként csatlakozott Macron kormányához, hogy növelje saját ismertségét és megszerezze az elnök támogatását a párizsi polgármesteri kampányban.

Dati ezt tagadja, bár többször utalt arra, hogy Macron támogatását élvezi.