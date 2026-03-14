Barátság kőolajvezeték: hetek óta tartó hazudozás és terelés után végleg összeomlott a kijevi narratíva

Ukrajna az olajszállítás leállításával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. Hetekig tartó ukrán magyarázkodás után összeomlott a kijevi narratíva, amely orosz támadásra hivatkozott. A magyar kormány műholdfelvételekkel bizonyította, hogy a szállítás leállításának nincs műszaki oka. Ezt követően kedden Czepek Gábor államtitkár vezetésével magyar szakértői delegáció indult Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték állapotának felmérésére. Brüsszelben az Európai Bizottság szóvivője tényfeltáró bizottság felállítását sürgette, de az ukrán fél továbbra sem adott magyarázatot, Zelenszkij pedig tagad.

