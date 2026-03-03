Hírlevél
orbán viktor

Döbbenetes dolog derült ki az ukrán zsarolásról - most lelepleződött Zelenszkij

37 perce
Olvasási idő: 10 perc
Bizonyítást nyert, amit a magyar kormány már régóta hangoztatott: az olajszállítás leállításának nem műszaki, hanem politikai okai vannak. Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték sértetlen és teljesen működőképes. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője összejátszanak az olajblokádban, hogy destabilizálják Magyarországot az áprilisi választás előtt.
orbán viktorukrajnatisza pártszijjártó péterBarátság kőolajvezeték

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt, ahol részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezeték állapotáról.

Orbán Viktor miniszterelnök leleplezte a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos hazugságot
Orbán Viktor miniszterelnök leleplezte a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos hazugságot (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes

– jelentette be a kormányfő közösségi oldalán a megbeszélés után.

A támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket. Ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya

– tette hozzá.

A miniszterelnök a videóban bemutatta a műholdfelvételeket az ukrajnai Brodban található szivattyútelepről, amelyek félreérthetetlenül igazolják, hogy a rendszer fizikailag készen áll a szállításra.

A magyar kormány álláspontját alátámasztják az ukrán elemzők nyilatkozatai. Dmitro Kornyijenko ukrán elemző nemrég nyíltan beszélt arról, hogy az olajblokád valójában „politikai nyomásgyakorlás és a játszma” része, amit Kijev „jó lépésnek tart”. Kornyijenko szerint „egy ponton helyreáll majd az ellátás, de ez nem fog gyorsan megtörténni, ez pedig a politikai nyomásgyakorlás, a politikai játszma része lesz”.

Ezzel világossá tette: Ukrajna szándékosan veszélyezteti Magyarország energiaellátását, hogy zsarolással érvényesítse érdekeit.

Még cinikusabb megjegyzéseket tett Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző, aki egy televíziós interjúban egyenesen arról értekezett, miként lehetne a Barátság vezetéket politikai fegyverként használni Magyarországgal szemben. Zahorodnyij felidézte, hogy korábban is szóba került a vezeték mint nyomásgyakorlási eszköz, majd hozzátette:

Régóta nem romlott el, pontosabban régóta nem voltak ott javítások. Az alkatrészeket lehet fél évig keresni, lehet egy évig keresni, és akár úgy is alakulhat, hogy nem lehet megjavítani – és ez valójában nyomásgyakorlási eszköz lenne Magyarország és Szlovákia felé.

Orbán Viktor miniszterelnök egyértelműen fogalmazott: amit Zelenszkij elnök tesz, az ’közönséges zsarolás’ Magyarországgal szemben.

A kormányfő felszólította az ukrán elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállítást, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket a vezetékhez. Amíg ez nem történik meg, Magyarország fenntartja az ellenintézkedéseket, és „az olajblokádot le fogja törni”.

A kormányzat tagjai rendre rámutattak, hogy az ukrán zsarolás hátterében egyértelműen politikai motivációk állnak, amelyek a közelgő magyar választások befolyásolására irányulnak.

Amit az ukránok tesznek, azt a kormányváltás, Magyar Péter, meg hát a Tisza Párt érdekében teszik

hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, hozzátéve, hogy Zelenszkij egy olyan kabinetet szeretne látni Magyarország élén, amely kiszolgálja Kijev igényeit.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is keményen fogalmazott:

Zelenszkij elnök azzal, hogy blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését ebben a nemzetközileg válságos időszakban, merényletet követ el Magyarországgal szemben. És ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek, Ukrajnának a cinkosa a Tisza Párt.

A miniszter szerint az olajszállítás blokkolásához vezető megállapodások Münchenben köttettek meg, a „Brüsszel–Berlin–Kijev tengely azért hozta ezeket a döntéseket, hogy segítsenek a Tisza Pártnak, hogy segítsenek abban, hogy egy Ukrajna-barát kormány jöjjön létre Magyarországon.”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is hasonlóan nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy Magyar Péter „ne színészkedjen”, mivel „összejátszanak Zelenszkijjel”. Rámutattak, hogy Magyar Péter eddig egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, ami egyértelműen megerősíti a gyanút az összeesküvésről.

A nemzetközi sajtó szerint folyamatosan tartja a kapcsolatot Zelenszkijvel, és Münchenben a blokád előtt megegyeztek arról, hogy összejátszanak annak érdekében, hogy a választások előtt energiaellátási káosz és benzinár-emelkedés legyen

– közölte Orbán Balázs.

Ljudmilla Pokrovcsuk ukrán elemző korábbi kijelentése, miszerint Ukrajna Magyar Pétert akarja látni a választások győzteseként, teljes egészében igazolódni látszik.

A Barátság vezeték körüli ukrán politikai játszma egy globális léptékű, súlyos energiaválság fenyegetésével egy időben zajlik. A hétvégén kirobbant iráni háborús helyzet azonnali hatással van a nemzetközi olajárakra. Irán, amely a globális olajpiaci termelés 3 százalékát adja, kulcsfontosságú, akárcsak a Hormuzi-szoros, a legfőbb szállítási útvonal. Ennek esetleges blokádja, vagy az iráni olajinfrastruktúra kiesése beláthatatlan következményekkel jár. A piacok pánikszerűen reagáltak, a Brent kőolaj hordónkénti ára már a 80 dollárt ostromolja, és a 100 dolláros ár elérése csak idő kérdése. 

Ez a léptékváltás drasztikus üzemanyagár-emelkedést vonhat maga után Magyarországon is.

Szakértők szerint, ha a Hormuzi-szoros tartós zár alatt marad, és a forint is gyengül, a 95-ös benzin ára pillanatok alatt 600 forint fölé emelkedhet. A Barátság vezeték ukrán blokádja ebben a helyzetben különösen súlyos, hiszen további árdrágító tényezőként hat, és bizonytalanná teszi Magyarország energiabiztonságát. Szijjártó Péter is kiemelte, hogy „ebben a helyzetben, amikor a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, egy jól működő szárazföldi csővezetékes olajszállítási útvonal blokkolása merénylet Magyarországgal szemben”.

 

