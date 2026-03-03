Döbbenetes dolog derült ki az ukrán zsarolásról - most lelepleződött Zelenszkij

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt, ahol részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezeték állapotáról.
A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes
– jelentette be a kormányfő közösségi oldalán a megbeszélés után.
A támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket. Ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya
– tette hozzá.
A miniszterelnök a videóban bemutatta a műholdfelvételeket az ukrajnai Brodban található szivattyútelepről, amelyek félreérthetetlenül igazolják, hogy a rendszer fizikailag készen áll a szállításra.
A magyar kormány álláspontját alátámasztják az ukrán elemzők nyilatkozatai. Dmitro Kornyijenko ukrán elemző nemrég nyíltan beszélt arról, hogy az olajblokád valójában „politikai nyomásgyakorlás és a játszma” része, amit Kijev „jó lépésnek tart”. Kornyijenko szerint „egy ponton helyreáll majd az ellátás, de ez nem fog gyorsan megtörténni, ez pedig a politikai nyomásgyakorlás, a politikai játszma része lesz”.
Ezzel világossá tette: Ukrajna szándékosan veszélyezteti Magyarország energiaellátását, hogy zsarolással érvényesítse érdekeit.
Még cinikusabb megjegyzéseket tett Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző, aki egy televíziós interjúban egyenesen arról értekezett, miként lehetne a Barátság vezetéket politikai fegyverként használni Magyarországgal szemben. Zahorodnyij felidézte, hogy korábban is szóba került a vezeték mint nyomásgyakorlási eszköz, majd hozzátette:
Régóta nem romlott el, pontosabban régóta nem voltak ott javítások. Az alkatrészeket lehet fél évig keresni, lehet egy évig keresni, és akár úgy is alakulhat, hogy nem lehet megjavítani – és ez valójában nyomásgyakorlási eszköz lenne Magyarország és Szlovákia felé.
Orbán Viktor miniszterelnök egyértelműen fogalmazott: amit Zelenszkij elnök tesz, az ’közönséges zsarolás’ Magyarországgal szemben.
A kormányfő felszólította az ukrán elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállítást, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket a vezetékhez. Amíg ez nem történik meg, Magyarország fenntartja az ellenintézkedéseket, és „az olajblokádot le fogja törni”.
A kormányzat tagjai rendre rámutattak, hogy az ukrán zsarolás hátterében egyértelműen politikai motivációk állnak, amelyek a közelgő magyar választások befolyásolására irányulnak.
Amit az ukránok tesznek, azt a kormányváltás, Magyar Péter, meg hát a Tisza Párt érdekében teszik
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, hozzátéve, hogy Zelenszkij egy olyan kabinetet szeretne látni Magyarország élén, amely kiszolgálja Kijev igényeit.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is keményen fogalmazott:
Zelenszkij elnök azzal, hogy blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését ebben a nemzetközileg válságos időszakban, merényletet követ el Magyarországgal szemben. És ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek, Ukrajnának a cinkosa a Tisza Párt.
A miniszter szerint az olajszállítás blokkolásához vezető megállapodások Münchenben köttettek meg, a „Brüsszel–Berlin–Kijev tengely azért hozta ezeket a döntéseket, hogy segítsenek a Tisza Pártnak, hogy segítsenek abban, hogy egy Ukrajna-barát kormány jöjjön létre Magyarországon.”
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is hasonlóan nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy Magyar Péter „ne színészkedjen”, mivel „összejátszanak Zelenszkijjel”. Rámutattak, hogy Magyar Péter eddig egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, ami egyértelműen megerősíti a gyanút az összeesküvésről.
A nemzetközi sajtó szerint folyamatosan tartja a kapcsolatot Zelenszkijvel, és Münchenben a blokád előtt megegyeztek arról, hogy összejátszanak annak érdekében, hogy a választások előtt energiaellátási káosz és benzinár-emelkedés legyen
– közölte Orbán Balázs.
Ljudmilla Pokrovcsuk ukrán elemző korábbi kijelentése, miszerint Ukrajna Magyar Pétert akarja látni a választások győzteseként, teljes egészében igazolódni látszik.
A Barátság vezeték körüli ukrán politikai játszma egy globális léptékű, súlyos energiaválság fenyegetésével egy időben zajlik. A hétvégén kirobbant iráni háborús helyzet azonnali hatással van a nemzetközi olajárakra. Irán, amely a globális olajpiaci termelés 3 százalékát adja, kulcsfontosságú, akárcsak a Hormuzi-szoros, a legfőbb szállítási útvonal. Ennek esetleges blokádja, vagy az iráni olajinfrastruktúra kiesése beláthatatlan következményekkel jár. A piacok pánikszerűen reagáltak, a Brent kőolaj hordónkénti ára már a 80 dollárt ostromolja, és a 100 dolláros ár elérése csak idő kérdése.
Ez a léptékváltás drasztikus üzemanyagár-emelkedést vonhat maga után Magyarországon is.
Szakértők szerint, ha a Hormuzi-szoros tartós zár alatt marad, és a forint is gyengül, a 95-ös benzin ára pillanatok alatt 600 forint fölé emelkedhet. A Barátság vezeték ukrán blokádja ebben a helyzetben különösen súlyos, hiszen további árdrágító tényezőként hat, és bizonytalanná teszi Magyarország energiabiztonságát. Szijjártó Péter is kiemelte, hogy „ebben a helyzetben, amikor a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, egy jól működő szárazföldi csővezetékes olajszállítási útvonal blokkolása merénylet Magyarországgal szemben”.