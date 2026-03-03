Döbbenetes dolog derült ki az ukrán zsarolásról - most lelepleződött Zelenszkij

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt, ahol részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezeték állapotáról.

Orbán Viktor miniszterelnök leleplezte a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos hazugságot (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes

– jelentette be a kormányfő közösségi oldalán a megbeszélés után.

A támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket. Ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya

– tette hozzá.

A miniszterelnök a videóban bemutatta a műholdfelvételeket az ukrajnai Brodban található szivattyútelepről, amelyek félreérthetetlenül igazolják, hogy a rendszer fizikailag készen áll a szállításra.

A magyar kormány álláspontját alátámasztják az ukrán elemzők nyilatkozatai. Dmitro Kornyijenko ukrán elemző nemrég nyíltan beszélt arról, hogy az olajblokád valójában „politikai nyomásgyakorlás és a játszma” része, amit Kijev „jó lépésnek tart”. Kornyijenko szerint „egy ponton helyreáll majd az ellátás, de ez nem fog gyorsan megtörténni, ez pedig a politikai nyomásgyakorlás, a politikai játszma része lesz”.

Ezzel világossá tette: Ukrajna szándékosan veszélyezteti Magyarország energiaellátását, hogy zsarolással érvényesítse érdekeit.

Még cinikusabb megjegyzéseket tett Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző, aki egy televíziós interjúban egyenesen arról értekezett, miként lehetne a Barátság vezetéket politikai fegyverként használni Magyarországgal szemben. Zahorodnyij felidézte, hogy korábban is szóba került a vezeték mint nyomásgyakorlási eszköz, majd hozzátette:

Régóta nem romlott el, pontosabban régóta nem voltak ott javítások. Az alkatrészeket lehet fél évig keresni, lehet egy évig keresni, és akár úgy is alakulhat, hogy nem lehet megjavítani – és ez valójában nyomásgyakorlási eszköz lenne Magyarország és Szlovákia felé.

Orbán Viktor miniszterelnök egyértelműen fogalmazott: amit Zelenszkij elnök tesz, az ’közönséges zsarolás’ Magyarországgal szemben.

A kormányfő felszólította az ukrán elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállítást, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket a vezetékhez. Amíg ez nem történik meg, Magyarország fenntartja az ellenintézkedéseket, és „az olajblokádot le fogja törni”.