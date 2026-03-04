Lelepleződött a Zelenszkij-féle zsarolás

Immár több mint egy hónapja nem érkezik olaj a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság kőolajvezetéken. Az ukrán vezetés hetekig azzal hitegette a nyilvánosságot és a partnereket, hogy egy orosz támadás miatt műszaki akadályai vannak a szállításnak. A magyar kormány és a Mol szakemberei már a kezdetektől gyanakodtak, hiszen a vezeték az állítólagos támadás után is működött egy ideig, az ukránok pedig mondvacsinált okokkal tagadták meg a magyar és szlovák ellenőrök helyszíni vizsgálatát.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij végül beismerte, hogy politikai okokból nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Működőképes a Barátság kőolajvezeték

A kártyavár hétfőn dőlt össze véglegesen. Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek az ukrajnai Brodban található szivattyútelepről készültek. A képek megdönthetetlen bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, a rendszer fizikailag sértetlen és működőképes.

Szintén ezt erősítette meg egy interjúban Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója.

Nekünk folyamatosan azt mondták, hogy két-három nap és indítják, de mindig majd 2-3 nap [...] És amikor utána azt mondtuk, hogy de miért nem indul, azt mondták, hogy mert nincsen még döntés arról, hogy indítsuk. Az, hogy nincsen még döntés, azt nehéz technikai problémának nevezni

– mondta a vezérigazgató.

Ezt követően Volodimir Zelenszkij elnök – bár kezdetben zavartan próbálta hitelteleníteni a műholdképeket azzal a nevetséges érvvel, hogy „Orbán nem láthat a föld alá” – végül maga is kénytelen volt beismerni a politikai okokat. Cinikus nyilatkozatában elismerte: esze ágában sincs újraindítani a szállítást, mert nem akarják, hogy az oroszok ebből bevételhez jussanak. Sőt, az ukrán államfő még odáig is elment, hogy felháborító módon hálát követelt a magyar miniszterelnöktől, amiért eddig egyáltalán kapott olajat az ország.

Zelenszkij szavait ukrán elemzők is megerősítették. Dmitro Kornyijenko és Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai szakértők nyíltan beszéltek arról, hogy a csővezeték elzárása egy politikai nyomásgyakorlási fegyver Magyarországgal szemben, és az ukrán vezetés szándékosan addig fogja húzni az újraindítást, amíg a politikai érdekei úgy kívánják.