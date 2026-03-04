Lelepleződött a Zelenszkij-féle zsarolás

Immár több mint egy hónapja nem érkezik olaj a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság kőolajvezetéken. Az ukrán vezetés hetekig azzal hitegette a nyilvánosságot és a partnereket, hogy egy orosz támadás miatt műszaki akadályai vannak a szállításnak. A magyar kormány és a Mol szakemberei már a kezdetektől gyanakodtak, hiszen a vezeték az állítólagos támadás után is működött egy ideig, az ukránok pedig mondvacsinált okokkal tagadták meg a magyar és szlovák ellenőrök helyszíni vizsgálatát.
Működőképes a Barátság kőolajvezeték
A kártyavár hétfőn dőlt össze véglegesen. Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek az ukrajnai Brodban található szivattyútelepről készültek. A képek megdönthetetlen bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, a rendszer fizikailag sértetlen és működőképes.
Szintén ezt erősítette meg egy interjúban Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója.
Nekünk folyamatosan azt mondták, hogy két-három nap és indítják, de mindig majd 2-3 nap [...] És amikor utána azt mondtuk, hogy de miért nem indul, azt mondták, hogy mert nincsen még döntés arról, hogy indítsuk. Az, hogy nincsen még döntés, azt nehéz technikai problémának nevezni
– mondta a vezérigazgató.
Ezt követően Volodimir Zelenszkij elnök – bár kezdetben zavartan próbálta hitelteleníteni a műholdképeket azzal a nevetséges érvvel, hogy „Orbán nem láthat a föld alá” – végül maga is kénytelen volt beismerni a politikai okokat. Cinikus nyilatkozatában elismerte: esze ágában sincs újraindítani a szállítást, mert nem akarják, hogy az oroszok ebből bevételhez jussanak. Sőt, az ukrán államfő még odáig is elment, hogy felháborító módon hálát követelt a magyar miniszterelnöktől, amiért eddig egyáltalán kapott olajat az ország.
Zelenszkij szavait ukrán elemzők is megerősítették. Dmitro Kornyijenko és Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai szakértők nyíltan beszéltek arról, hogy a csővezeték elzárása egy politikai nyomásgyakorlási fegyver Magyarországgal szemben, és az ukrán vezetés szándékosan addig fogja húzni az újraindítást, amíg a politikai érdekei úgy kívánják.
Ukrajna összejátszik a Tisza Párttal
De mik is ezek a politikai érdekek? A szálak Münchenig, Brüsszelig és a Tisza Pártig érnek. Az olajblokád nem más, mint egy nyílt és durva beavatkozás az áprilisi magyar országgyűlési választásokba – hívta fel a figyelmet a kormány.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lerántotta a leplet a háttéralkuról: a Münchenben megkötött paktum értelmében a Brüsszel–Berlin–Kijev tengely azért hozta meg az olajszállítás leállításáról szóló döntést, hogy mesterséges energiaválságot, üzemanyaghiányt és ezerforintos benzinárat idézzenek elő Magyarországon. Ezzel akarják megbuktatni a békepárti kormányt, és hatalomra segíteni a háborúpárti Tisza Pártot. Ezt erősítette meg Kocsis Máté is, aki felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter rendszeresen egyeztet az ukránokkal.
Orbán Viktor pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy Zelenszkijnek egy ukránbarát kormány kell.
Zelenszkij a Corriere della Serának adott interjújában már nem is titkolta a szándékait: nyíltan kijelentette, hogy a magyar–ukrán viszony csak akkor rendeződhet, ha Orbán Viktor elveszíti a választásokat. Egy olyan bábkormányt akarnak Budapesten látni, amely zokszó nélkül kiszolgálja az ukrán és a brüsszeli érdekeket, fegyvereket küld, és lemond az olcsó orosz energiáról.
Ennek a tervnek a végrehajtója lenne Magyar Péter, aki a botrány kirobbanása óta lapít, és ha nem lép, az felér egy beismeréssel – mutatott rá Orbán Balázs. Hollik István szerint pedig a nemzeti érdek elárulása, amit a Tisza Párt tesz. Sőt, a Tisza Párthoz köthető „szakértők” – mint Holoda Attila – egyenesen az ukrán zsarolókat védik. A cinizmus netovábbja, amit Menczer Tamás kommunikációs igazgató hozott nyilvánosságra: miközben az ukrán blokád és az iráni háború miatt az egekbe szöknek az energiaárak, a Tisza Párthoz köthető szereplők milliókat keresnek a nyugati olajcégek részvényeinek drágulásán.
Orbán Viktor bekeményített
Az ukrán zsarolás időzítése nem véletlen, és veszélybe sodorja a hazai energiabiztonságot. A Közel-Keleten kirobbant iráni—izraeli konfliktus miatt a globális energiapiacok pánikban vannak, ami egy szélesebb energiaválság rémképeként fenyeget. A tengeri szállítások bizonytalanná váltak, a gázárak az egekben, a Brent kőolaj ára pedig a 100 dolláros lélektani határt ostromolja. Egy ilyen kiélezett helyzetben a legmegbízhatóbb, szárazföldi szállítási útvonal elzárása valóságos merénylet.
Ha Brüsszel és Magyar Péter terve megvalósul, és teljesen kivezetik az olcsó orosz energiát, annak a magyar családok és vállalkozások isszák meg a levét: a rezsicsökkentés fenntarthatatlanná válik, a benzin ára pedig soha nem látott magasságokba emelkedhet. De láthatóan Zelenszkijék és brüsszeli elvtársaik pont ezt akarják, ahogy azt is világossá tették, hogy hálát várnak cserébe az elzárásért.
A nemzeti kormány azonban nem hagyja magát zsarolni. A folyamatos felkészülésnek köszönhetően az ország rendelkezik megfelelő tartalékokkal, a MOL tengeri szállítmányokat rendelt be, Szerbia irányából pedig érkezik a dízel. Orbán Viktor miniszterelnök egyértelművé tette: letörik az olajblokádot.
A kormányfő egyúttal hivatalos levélben szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt az EU-Ukrajna társulási megállapodásnak, amely tiltja a tagállamok energiaellátásának veszélyeztetését. A magyar álláspont sziklaszilárd: amíg Ukrajna nem hagy fel a zsarolással és a magyar kampányba való beavatkozással, Magyarország egyetlen Ukrajnának kedvező döntést sem fog támogatni az Európai Unióban.