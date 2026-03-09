Migráns fenyegetett késsel egy bécsi cipőbolt gyerekrészlegén

Újabb késes incidens borzolta a kedélyeket az osztrák fővárosban: egy török származású férfi kést rántott egy cipőbolt gyerekrészlegén. A hasonló esetek egyre nagyobb aggodalmat keltenek Bécsben és egész Ausztriában, az osztrákok körében pedig egyre erősödik az elégedetlenség – írja az Exxpress.

Nem ez volt az első hasonló támadás Bécsben – egyre nagyobb a feszültség

Fotó: ALEX HALADA / APA-PictureDesk

Szombat délután egy vásárló késsel fenyegetett meg egy eladónőt Bécs Favoriten negyedében, a Keplerplatzon található cipőboltban. Az eladó azt feltételezte, hogy a férfi csak nézelődik, ezért odalépett hozzá, hogy segítséget ajánljon fel, ekkor azonban a férfi kést rántott. A támadó pontos indítéka egyelőre nem ismert.

A nő és a bolt vezetője értesítették a rendőrséget, a 38 éves férfit pedig a hatóságok elfogták – közölte a rendőrség vasárnap.

A rendőrök a férfinál egy bankkártyát is találtak, amely nem az ő nevére szólt. A gyanúsított azt állította, hogy néhány nappal korábban találta a kártyát. A bécsi ügyészség utasítására a férfit őrizetbe vették, majd büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az osztrákok egyre inkább egyértelmű integrációs szabályok bevezetését követelik. Egy nyáron készült tanulmány szerint az országban növekszik a bevándorlókkal szembeni ellenszenv, különösen a muszlimokkal való együttélés megítélése vált kedvezőtlenebbé. Tíz osztrákból hét úgy véli, hogy az ország nem képes megfelelően kezelni a menekültek és menedékkérők beáramlását.

Az Osztrák Integrációs Alap megbízásából készült felmérés eredményei szerint a megkérdezettek 68 százaléka negatívnak tartja a muszlimokkal való együttélést.

Emellett az osztrákok 88 százaléka támogatja a kötelező integráció bevezetését, és szankcionálná azokat, akik nem illeszkednek be. A meglévő integrációs lehetőségeket ugyanakkor a válaszadók mindössze 70 százaléka tartja elégségesnek.